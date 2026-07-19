MetLife Stadium terá esquema de segurança reforçado por presença de Trump

A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou as autoridades a reforçarem o esquema de segurança no MetLife Stadium para a final da Copa do Mundo, que será disputada entre Argentina e Espanha neste domingo (19), em Nova Jersey.

Além disso, a organização restringiu o acesso ao estádio apenas a torcedores com ingressos e jornalistas credenciados. Diferentemente das demais partidas realizadas no país, o público precisou seguir um protocolo especial por causa da presença do presidente norte-americano.

Por isso, a organização abriu os portões às 9h (horário local), seis horas antes do início da partida. Normalmente, o acesso era liberado apenas quatro horas antes do jogo. Ao mesmo tempo, a Fifa orientou todos os profissionais credenciados a chegarem com antecedência, informando que fecharia os acessos quatro horas antes do apito inicial.

Com as mudanças, a organização formou longas filas nos acessos ao MetLife Stadium. Inclusive, lendas do futebol, como Gabriel Batistuta e Dunga, aguardaram na fila para entrar no estádio. Além disso, as equipes de segurança reforçaram as revistas e proibiram a entrada de líquidos.

Além de receber Donald Trump, a final da Copa do Mundo ofereceu uma programação especial de entretenimento. Durante o intervalo, Madonna, Justin Bieber, Post Malone e Shakira comandaram os shows e transformaram a decisão em um espetáculo também fora das quatro linhas.

Trump entregará taça da Copa do Mundo ao campeão entre Espanha e Argentina

Além disso, Donald Trump entregará a taça da Copa do Mundo ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, após a final entre Espanha e Argentina. Esta será, inclusive, a primeira partida do Mundial acompanhada presencialmente pelo presidente dos Estados Unidos. Assim, Trump fará uma rara aparição em um jogo da competição e participará da cerimônia de premiação ao lado do dirigente da Fifa.

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