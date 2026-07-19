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MetLife Stadium terá esquema de segurança reforçado por presença de Trump

MetLife Stadium terá esquema de segurança reforçado por presença de Trump
MetLife Stadium terá esquema de segurança reforçado por presença de Trump -

A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou as autoridades a reforçarem o esquema de segurança no MetLife Stadium para a final da Copa do Mundo, que será disputada entre Argentina e Espanha neste domingo (19), em Nova Jersey.

Além disso, a organização restringiu o acesso ao estádio apenas a torcedores com ingressos e jornalistas credenciados. Diferentemente das demais partidas realizadas no país, o público precisou seguir um protocolo especial por causa da presença do presidente norte-americano.

Por isso, a organização abriu os portões às 9h (horário local), seis horas antes do início da partida. Normalmente, o acesso era liberado apenas quatro horas antes do jogo. Ao mesmo tempo, a Fifa orientou todos os profissionais credenciados a chegarem com antecedência, informando que fecharia os acessos quatro horas antes do apito inicial.

Com as mudanças, a organização formou longas filas nos acessos ao MetLife Stadium. Inclusive, lendas do futebol, como Gabriel Batistuta e Dunga, aguardaram na fila para entrar no estádio. Além disso, as equipes de segurança reforçaram as revistas e proibiram a entrada de líquidos.

Além de receber Donald Trump, a final da Copa do Mundo ofereceu uma programação especial de entretenimento. Durante o intervalo, Madonna, Justin Bieber, Post Malone e Shakira comandaram os shows e transformaram a decisão em um espetáculo também fora das quatro linhas.

Trump entregará taça da Copa do Mundo ao campeão entre Espanha e Argentina

Além disso, Donald Trump entregará a taça da Copa do Mundo ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, após a final entre Espanha e Argentina. Esta será, inclusive, a primeira partida do Mundial acompanhada presencialmente pelo presidente dos Estados Unidos. Assim, Trump fará uma rara aparição em um jogo da competição e participará da cerimônia de premiação ao lado do dirigente da Fifa.

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