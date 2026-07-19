Barboza critica retirada de fotos no Nilton Santos após saída do Botafogo

Ex-zagueiro do Botafogo, Alexander Barboza usou as redes sociais para demonstrar insatisfação com as mudanças promovidas pelo clube nos corredores internos do estádio Nilton Santos. Após a retirada de fotos de jogadores que não fazem mais parte do elenco, o defensor do Palmeiras publicou um desabafo.

“Poderão tirar as fotos e tudo que quiserem, mas a história não se apaga”, escreveu Barboza.

O Botafogo reformulou a decoração da área da zona mista e do acesso ao gramado, substituindo imagens que destacavam atletas que já deixaram o clube. A alteração, no entanto, não foi direcionada especificamente ao zagueiro. Outros nomes importantes da história recente alvinegra, como Marlon Freitas, também tiveram suas fotos individuais removidas. Até mesmo uma imagem de John Textor, ex-gestor da SAF, deixou de fazer parte do espaço.

Apesar da mudança, Barboza continua presente nas fotografias coletivas das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ao lado dos demais jogadores que integraram o elenco campeão.

Barboza teve saída turbulenta do Botafogo

A publicação do defensor acontece meses depois de uma negociação conturbada pela renovação de contrato com o Botafogo. Ainda em janeiro, as partes chegaram a um acordo verbal para ampliar o vínculo, mas o novo contrato nunca esteve assinado.

Contudo, com o passar das semanas, as conversas esfriaram. Em abril, a diretoria se incomodou com exigências feitas pelo empresário do atleta, que buscava garantias sobre a permanência de dois dirigentes no clube. A partir daí, o Botafogo passou a entender que a renovação dificilmente aconteceria e interpretou a postura do estafe como um indicativo de saída.

Barboza acertou sua transferência para o Palmeiras em meados de maio. Contratado pelo Botafogo em janeiro de 2024, o zagueiro disputou 123 partidas e teve papel de destaque nas campanhas que terminaram com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

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