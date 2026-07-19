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Barboza critica retirada de fotos no Nilton Santos após saída do Botafogo

Barboza critica retirada de fotos no Nilton Santos após saída do Botafogo
Barboza critica retirada de fotos no Nilton Santos após saída do Botafogo -

Ex-zagueiro do Botafogo, Alexander Barboza usou as redes sociais para demonstrar insatisfação com as mudanças promovidas pelo clube nos corredores internos do estádio Nilton Santos. Após a retirada de fotos de jogadores que não fazem mais parte do elenco, o defensor do Palmeiras publicou um desabafo.

“Poderão tirar as fotos e tudo que quiserem, mas a história não se apaga”, escreveu Barboza.

O Botafogo reformulou a decoração da área da zona mista e do acesso ao gramado, substituindo imagens que destacavam atletas que já deixaram o clube. A alteração, no entanto, não foi direcionada especificamente ao zagueiro. Outros nomes importantes da história recente alvinegra, como Marlon Freitas, também tiveram suas fotos individuais removidas. Até mesmo uma imagem de John Textor, ex-gestor da SAF, deixou de fazer parte do espaço.

Apesar da mudança, Barboza continua presente nas fotografias coletivas das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ao lado dos demais jogadores que integraram o elenco campeão.

Barboza teve saída turbulenta do Botafogo

A publicação do defensor acontece meses depois de uma negociação conturbada pela renovação de contrato com o Botafogo. Ainda em janeiro, as partes chegaram a um acordo verbal para ampliar o vínculo, mas o novo contrato nunca esteve assinado.

Contudo, com o passar das semanas, as conversas esfriaram. Em abril, a diretoria se incomodou com exigências feitas pelo empresário do atleta, que buscava garantias sobre a permanência de dois dirigentes no clube. A partir daí, o Botafogo passou a entender que a renovação dificilmente aconteceria e interpretou a postura do estafe como um indicativo de saída.

Barboza acertou sua transferência para o Palmeiras em meados de maio. Contratado pelo Botafogo em janeiro de 2024, o zagueiro disputou 123 partidas e teve papel de destaque nas campanhas que terminaram com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

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