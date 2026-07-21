Ganso segue fora dos planos e tem futuro indefinido no Fluminense

Paulo Henrique Ganso continua sem espaço no Fluminense. O camisa 10 voltou a ficar fora da lista de relacionados no empate diante do Bragantino e ampliou o período de ausência dos jogos da equipe. O meia também não participou dos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia durante a intertemporada e vive um cenário de indefinição sobre o futuro.

A situação começou antes da pausa para a Copa do Mundo. Em maio, o Fluminense divulgou uma nota oficial informando que Ganso seria preservado das partidas contra Deportivo La Guaira e Cruzeiro para que tivesse “a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro” após receber o interesse de outro clube.

As negociações, no entanto, não avançaram. Com isso, o meia permaneceu nas Laranjeiras, mas segue liberado para buscar uma nova equipe. Apesar disso, existe um obstáculo importante. Afinal, Ganso já disputou 12 partidas pelo Campeonato Brasileiro e, por isso, não pode defender outro clube da Série A nesta edição da competição.

A ausência do jogador também marcou a intertemporada. Enquanto o técnico Luis Zubeldía aproveitou os amistosos para observar o elenco, promover as estreias de Hulk e Thiago Silva e distribuir minutos aos atletas, Ganso ficou fora das duas partidas preparatórias.

Diante desse cenário, a expectativa por um retorno do camisa 10 contra o Bragantino já era considerada pequena. Fluminense, jogador e estafe seguem trabalhando para encontrar uma solução que agrade a todas as partes e encerre de forma positiva a trajetória do meia no clube.

Ganso entra em reta final de passagem pelo Fluminense

Contratado em janeiro de 2019, Ganso participou de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do Tricolor. O meia esteve nas campanhas dos títulos da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.

Aos 36 anos, Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O meia não pretende encerrar a carreira e busca uma definição para voltar a atuar. Nesta temporada, disputou 22 partidas, iniciou seis como titular e marcou dois gols.

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