Vasco fecha primeiro turno no Z4 e tem campanha pior que anos de rebaixamento

O Vasco encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em situação delicada. Afinal, a derrota por 1 a 0 para o Vitória, pela 19ª rodada, manteve a equipe com 20 pontos e na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Além da posição na tabela, a campanha acende um alerta quando comparada ao histórico do clube na era dos pontos corridos. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado por 20 equipes, o desempenho de 2026 é o quinto pior do Vasco ao fim do primeiro turno.

O cenário também é inferior a duas campanhas que terminaram com rebaixamento. Em 2013, o clube havia somado 24 pontos e ocupava a 13ª colocação na metade da competição, antes de terminar em 18º lugar, com 44 pontos. Já em 2020, o Vasco fechou o turno com 21 pontos, na 15ª posição, mas acabou rebaixado ao terminar o campeonato em 17º, com 41 pontos.

Curiosamente, outras campanhas recentes tiveram pontuações até menores, mas terminaram fora da zona de rebaixamento. Em 2023, o Vasco somava 16 pontos ao fim do turno e ocupava a 16ª colocação. Em 2025, tinha 19 pontos, também fora do Z-4 graças aos critérios de desempate.

Novo treinador busca recuperação

Aliás, a derrota para o Vitória também marcou a estreia de Pedro Emanuel no comando da equipe. Assim, o treinador terá pouco tempo para buscar uma reação. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Independiente Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Pelo Campeonato Brasileiro, o compromisso seguinte será no sábado, em São Januário. Diante do Mirassol, o Cruz-Maltino tentará iniciar o segundo turno fora da zona de rebaixamento. Além disso, tenta evitar que a campanha de 2026 siga o caminho de outras temporadas que terminaram com a queda para a Série B.

Confira o desempenho do Vasco ao fim do primeiro turno

2008: 19 pontos, 17º lugar

2013: 24 pontos, 13º lugar

2015: 13 pontos, 20º lugar

2020: 21 pontos, 15º lugar

2026: 20 pontos, 17º lugar

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