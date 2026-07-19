Declaração de Messi sobre crise social repercute e recebe resposta do governo Milei

Uma declaração de Lionel Messi após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo, repercutiu rapidamente no cenário político do país. Em entrevista ao site TyC Sports, o camisa 10 refletiu sobre o significado da campanha da seleção. Além disso, destacou as dificuldades enfrentadas por parte da população argentina.

“Sabemos que as Copas do Mundo são especiais para nós e nos esquecemos de todas as coisas ruins pelas quais temos que passar. Existem pessoas que estão tendo dificuldades. Não têm emprego, que não conseguem chegar ao fim do mês ou que estão constantemente lutando. Em nossa vida, é o que sempre nos tocou”, desabafou.

A declaração ganhou força nas redes sociais. Além disso, foi utilizada por críticos do governo de Javier Milei como um argumento de que a situação econômica ainda afeta grande parte da população argentina.

Governo da Argentina responde fala de Messi

Diante da repercussão, a Casa Rosada divulgou um comunicado oficial concordando com a avaliação feita pelo capitão da seleção. Contudo, responsabilizou as administrações anteriores pelo cenário atual.

“Em relação às palavras do melhor jogador de futebol da História, Lionel Messi, de que há pessoas que estão passando por momentos difíceis, isso é totalmente verdade”, afirmou o comunicado.

Na sequência, o governo sustentou que os problemas econômicos são consequência das gestões dos ex-presidentes Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. A nota acabou sendo divulgada pelo Escritório de Resposta Oficial, órgão criado pela administração de Javier Milei para responder a críticas direcionadas ao governo na imprensa. Contudo, acabou sendo compartilhada pelo próprio presidente em suas redes sociais.

Enquanto a repercussão política cresce na Argentina, Messi segue focado na decisão da Copa do Mundo. O atacante liderará a seleção na final contra a Espanha, em busca de mais um título mundial para a Albiceleste.

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