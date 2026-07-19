Palmeiras tem retornos de Carlos Miguel e Vitor Roque em treino

O Palmeiras deu sequência, na manhã deste domingo (19/7), à preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, Abel Ferreira contou com os retornos de Carlos Miguel e Vitor Roque às atividades com o restante do elenco, enquanto Felipe Anderson realizou um trabalho separado.

Carlos Miguel deixou o período de controle de carga e treinou normalmente, sem restrições. Já Vitor Roque manteve a evolução na recuperação da cirurgia no tornozelo e participou de mais uma atividade ao lado dos companheiros. O atacante já havia atuado por cerca de 30 minutos no jogo-treino contra o União São João, na última quinta-feira, e se aproxima do retorno aos jogos oficiais.

Por outro lado, Felipe Anderson seguiu um cronograma individual. O meia-atacante permaneceu no gramado da Academia de Futebol, mas realizou atividades específicas sob acompanhamento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O controle de carga faz parte do planejamento após a participação nos jogos-treino da intertemporada.

No campo, a comissão técnica promoveu um treinamento voltado ao aprimoramento das linhas de passe, movimentações ofensivas e finalizações, com o auxílio de bonecos de ar e estacas. Na sequência, o elenco foi dividido em grupos de oito atletas para um trabalho técnico em espaço reduzido.

O Palmeiras volta a treinar nesta segunda-feira (20/7) e entra na reta final de preparação para o retorno às competições. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (22/7), às 19h30, quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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