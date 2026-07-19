Copa do Mundo: previsão reduz risco climático para a final entre Espanha e Argentina

A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, neste domingo (19), deve ocorrer sob condições climáticas mais favoráveis no MetLife Stadium, Nova Jersey. Depois de dias marcados pela preocupação com fumaças provocadas por incêndios florestais e pela previsão de fortes tempestades em Nova Jersey, a expectativa para o horário da partida é mais positiva.

A chuva do último sábado (18) ajudou a dissipar a fumaça que cobria a região de East Rutherford, uma das principais preocupações da organização. Ainda segundo o The Athletic, a previsão para o horário da final, às 16h (de Brasília), aponta para céu parcialmente aberto e com temperatura próxima aos 28°C.

Autoridades chegaram a emitir alertas nesse sábado (18) para má qualidade do ar, risco de enchentes e tempestades severas. A previsão ainda incluía forte chuva, rajadas de vento, granizo e até possibilidade isolada de tornados.

Chuva suja

Os meteorologistas também alertaram para os riscos do fenômeno “dirty rain” (“chuva suja”). Ele ocorre quando as gotas de chuva capturam partículas de fumaça suspensas na atmosfera e as depositam sobre carros, janelas e outras superfícies depois que a água evapora.

Trata-se de um fenômeno considerado comum em regiões afetadas por incêndios florestais, que ajuda a limpar a atmosfera.

Protocolo Fifa

A melhora nas condições do tempo também reduz o risco de interrupção da partida pela regra Fifa. Seguindo a regra adotada pela entidade neste Mundial, um jogo deve ser suspenso sempre que raios forem detectados em um perímetro de aproximadamente 13 quilômetros do estádio. A organização só está autorizada a retomar a partida após 30 minutos sem novos registros de descargas elétricas.

Esse protocolo inclusive tornou o duelo entre França e Iraque, no dia 22 de junho, como o mais longo da história das Copas. O duelo permaneceu paralisado por mais de duas horas em razão da aproximação de tempestades.

Final da Copa do Mundo

Espanha e Argentina chegam à decisão após campanhas bem distintas no Mundial. Enquanto a La Roja só sofreu um gol e passou poucos sufocos, inclusive na semifinal diante da França, a Albiceleste precisou superar vários desafios. Os sul-americanos superaram a Inglaterra por 2 a 1 em mais uma das viradas emocionantes que protagonizou no torneio.

A La Roja sonha com o bicampeonato, enquanto os sul-americanos defendem o título e buscam a quarta estrela na camisa. Falta pouco para bola rolar pela última vez nesta Copa do Mundo, com a decisão marcada para as 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

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