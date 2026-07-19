Tchoca recebe atenção especial de Diniz e se aproxima de retorno no Corinthians

João Pedro Tchoca vive a reta final da recuperação da cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal e pode voltar a ficar à disposição do Corinthians na partida contra o Remo. O embate acontece na próxima quinta-feira (23/7), às 19h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a intertemporada no CT Joaquim Grava, o zagueiro de 22 anos tem recebido atenção especial de Fernando Diniz. O treinador conversa com frequência com o defensor durante os treinamentos, faz orientações sobre posicionamento, saída de bola e busca fortalecer a confiança do jovem para o retorno aos gramados.

O trabalho faz parte dos ajustes promovidos por Diniz desde sua chegada. A comissão técnica tem dado prioridade à organização defensiva e à construção das jogadas desde o campo de defesa, características consideradas importantes para o estilo de jogo adotado pelo treinador. Nesse cenário, Tchoca aparece como uma alternativa para aumentar a qualidade da saída de bola da equipe.

A expectativa interna é de que o retorno do defensor amplie a concorrência no setor, principalmente nos momentos em que Gustavo Henrique ou Gabriel Paulista não estiverem disponíveis. Por outro lado, André Ramalho, uma das lideranças do elenco e outra opção para a posição, ainda não conseguiu convencer plenamente a comissão técnica.

Tchoca vem retomando espaço no Corinthians

Promovido ao elenco profissional em 2024, Tchoca ainda tenta conquistar espaço definitivo no Corinthians. No início deste ano, o clube chegou a negociar sua transferência para o Torino, da Itália. No entanto, o negócio acabou desfeito após o jogador ser reprovado nos exames médicos. Na ocasião, o Corinthians não divulgou o motivo da reprovação.

Assim, para acelerar a recuperação, o zagueiro permaneceu em São Paulo durante o amistoso contra o Cascavel e seguiu um cronograma específico de trabalhos físicos. Agora, a tendência é que volte a estar sendo relacionado para a partida diante do Remo. Na atual temporada, Tchoca disputou cinco partidas e marcou um gol com a camisa do Corinthians.

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