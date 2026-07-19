Messi iguala recorde de Cafu e disputa a terceira final de Copa do Mundo da carreira

Lionel Messi alcançou mais um feito histórico neste domingo (19/7). Com a presença na final da Copa do Mundo de 2026, contra a Espanha, o camisa 10 da Argentina tornou-se apenas o segundo jogador da história a disputar três decisões do torneio.

Até então, apenas Cafu havia atingido essa marca. O ex-lateral da Seleção Brasileira esteve nas finais de 1994, 1998 e 2002. Messi, por sua vez, soma participações nas decisões de 2014, 2022 e agora em 2026.

Embora compartilhem o recorde, cada um mantém uma marca exclusiva. Cafu continua como o único atleta a disputar três finais consecutivas. Em 1994, no entanto, começou a decisão no banco de reservas e entrou após a lesão de Jorginho ainda no primeiro tempo. Já em 1998 e 2002, foi titular absoluto da Seleção Brasileira.

Messi, por outro lado, iniciou as três finais entre os onze titulares. O argentino foi dono da vaga nas decisões de 2014, contra a Alemanha, de 2022, diante da França, e agora novamente lidera a Albiceleste na decisão contra a Espanha.

Títulos separam Messi de Cafu

Os caminhos dos dois também se cruzam na busca por títulos. Cafu conquistou as Copas de 1994 e 2002, mas terminou com o vice-campeonato em 1998. Messi viveu a trajetória inversa. Afinal, perdeu a decisão de 2014 para a Alemanha e levantou a taça pela primeira vez no Catar, em 2022. Agora, tenta conquistar o segundo Mundial da carreira e igualar o brasileiro em número de títulos.

Na final do Catar, o argentino protagonizou uma das maiores atuações da história das decisões de Copa. Marcou dois gols no empate por 3 a 3 com a França, converteu sua cobrança na disputa por pênaltis e ajudou a Argentina a conquistar o tricampeonato mundial. Ao fim do torneio, ainda recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.