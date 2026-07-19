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Final da Copa do Mundo tem show histórico e participação de Ronaldo e Ronaldinho

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ronaldinho, Madonna and Ronaldo perform during the Topps Final Halftime Show in the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ronaldinho, Madonna and Ronaldo perform during the Topps Final Halftime Show in the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) -

A final da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história antes mesmo de a bola voltar a rolar. Afinal, neste domingo (19/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Fifa realizou o primeiro show de intervalo da história do torneio. Além disso, reservou uma surpresa para o público, já que Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho participaram da apresentação ao lado de Madonna.

Os dois ex-jogadores da Seleção Brasileira apareceram conduzindo o carro que levou a Rainha do Pop até o gramado durante sua performance de “Music”, um dos maiores sucessos da carreira da cantora. A participação da dupla arrancou aplausos dos torcedores presentes e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Além de Madonna, o espetáculo contou com apresentações de Justin Bieber, Shakira e do grupo sul-coreano BTS. O cantor canadense interpretou o sucesso “Everything Hallelujah”. Já os demais artistas completaram o line-up da festa organizada pela Fifa.

Diferentemente do Super Bowl, o evento foi dividido em dois momentos. Parte das apresentações aconteceu antes do início da partida entre Argentina e Espanha, enquanto outra ocorreu no intervalo do confronto. O espetáculo teve cerca de 11 minutos e recebeu direção artística de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

Além disso, no meio do show, tivemos vídeos de Pelé nos telões, relembrando quando o Rei atuou no Cosmos, dos Estados Unidos.

Show da final da Copa do Mundo é estratégia da Fifa

A iniciativa faz parte da estratégia da Fifa para aproximar a Copa do Mundo do mercado de entretenimento norte-americano e ampliar o alcance global da decisão, seguindo um modelo consolidado nos grandes eventos esportivos dos Estados Unidos.

Além do entretenimento, o show também teve caráter beneficente. A apresentação apoiou o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso de crianças à educação de qualidade e ao futebol em diferentes partes do mundo.

Aliás, até a decisão da Copa do Mundo, o projeto já havia ultrapassado a marca de US$ 50 milhões arrecadados. Parte dos recursos veio da destinação de US$ 1 de cada ingresso vendido durante o Mundial. O conselho consultivo da iniciativa reúne nomes de diferentes áreas, como Hugh Jackman, The Weeknd, Serena Williams, Shakira, Kaká, Gianni Infantino, Hugh Evans, Ivanka Trump e Jim DeMare, copresidente do Bank of America.

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