Final da Copa do Mundo tem show histórico e participação de Ronaldo e Ronaldinho

A final da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história antes mesmo de a bola voltar a rolar. Afinal, neste domingo (19/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Fifa realizou o primeiro show de intervalo da história do torneio. Além disso, reservou uma surpresa para o público, já que Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho participaram da apresentação ao lado de Madonna.

Os dois ex-jogadores da Seleção Brasileira apareceram conduzindo o carro que levou a Rainha do Pop até o gramado durante sua performance de “Music”, um dos maiores sucessos da carreira da cantora. A participação da dupla arrancou aplausos dos torcedores presentes e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Além de Madonna, o espetáculo contou com apresentações de Justin Bieber, Shakira e do grupo sul-coreano BTS. O cantor canadense interpretou o sucesso “Everything Hallelujah”. Já os demais artistas completaram o line-up da festa organizada pela Fifa.

Diferentemente do Super Bowl, o evento foi dividido em dois momentos. Parte das apresentações aconteceu antes do início da partida entre Argentina e Espanha, enquanto outra ocorreu no intervalo do confronto. O espetáculo teve cerca de 11 minutos e recebeu direção artística de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

Além disso, no meio do show, tivemos vídeos de Pelé nos telões, relembrando quando o Rei atuou no Cosmos, dos Estados Unidos.

Show da final da Copa do Mundo é estratégia da Fifa

A iniciativa faz parte da estratégia da Fifa para aproximar a Copa do Mundo do mercado de entretenimento norte-americano e ampliar o alcance global da decisão, seguindo um modelo consolidado nos grandes eventos esportivos dos Estados Unidos.

Além do entretenimento, o show também teve caráter beneficente. A apresentação apoiou o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso de crianças à educação de qualidade e ao futebol em diferentes partes do mundo.

Aliás, até a decisão da Copa do Mundo, o projeto já havia ultrapassado a marca de US$ 50 milhões arrecadados. Parte dos recursos veio da destinação de US$ 1 de cada ingresso vendido durante o Mundial. O conselho consultivo da iniciativa reúne nomes de diferentes áreas, como Hugh Jackman, The Weeknd, Serena Williams, Shakira, Kaká, Gianni Infantino, Hugh Evans, Ivanka Trump e Jim DeMare, copresidente do Bank of America.

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