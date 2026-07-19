Rochet volta a treinar no campo e pode reforçar o Internacional

O Internacional ganhou uma boa notícia neste domingo (19/7). O goleiro Rochet voltou a realizar atividades no campo e poderá ser uma opção para o técnico Paulo Pezzolano para o jogo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A expectativa é que Rochet possa iniciar como titular no gol do Inter contra o Cruzeiro. O camisa 1 disputa a posição com o jovem Anthoni. O arqueiro, afinal, voltou da seleção uruguaia depois da eliminação no Mundial, porém não trabalhou com o grupo principal.
O uruguaio, que enfrenta problemas físicos há dois anos, voltou aos treinos no CT Parque Gigante há duas semanas. Porém, o camisa 1 não tinha ido a campo pelo planejamento do clube de evitar novas lesões.
Na última sexta-feira, o Colorado anunciou a contratação do goleiro Matheus Cunha, que está apto a jogar. No entanto, ainda não será utilizado por pertencer ao clube celeste — empréstimo com opção de compra até junho de 2027.
Além disso, Rochet vive a expectativa para saber se permanecerá no Beira-Rio em 2027. Caso ele atinja 60% das partidas, o vínculo é renovado automaticamente. A tendência, entretanto, é que o atleta não alcance os objetivos, visto que enfrenta lesões e problemas físicos de forma constante.
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