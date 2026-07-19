Enzo Fernández entra em lista de jogadores expulsos em finais de Copa

A Argentina teve uma perda importante nos minutos finais do segundo tempo. Enzo Fernández foi expulso nos acréscimos da final da Copa do Mundo após entrada forte em Cubarsí. Como já tinha um amarelo, o jogador levou o segundo cartão amarelo e, em seguida, resultou no vermelho. Assim, o jogador se tornou o sexto atleta que foi expulso em decisões do torneio.

O camisa 24 da Argentina recebeu o primeiro cartão amarelo poucos minutos antes da expulsão. Enzo Fernández caiu e pediu falta, mas o árbitro mandou seguir. O meio-campista reclamou e levou a punição.

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Por curiosidade, o meio-campista, aliás, foi o sexto jogador expulso em finais de Copa. A expulsão também isolou a Argentina como a seleção com mais jogadores retirados de campo em decisões. O país agora soma três casos, todos separados por 36 anos: Pedro Monzón e Gustavo Dezotti receberam o vermelho na derrota por 1 a 0 para a Alemanha Ocidental, em 1990, e Enzo repetiu a marca em 2026.

Aliás, a última vez aconteceu na decisão de 2010, também disputada pela Espanha. O holandês John Heitinga recebeu o segundo cartão amarelo aos 109 minutos, por uma falta em Andrés Iniesta.

Expulsos em final de Copa:

Pedro Monzón – Argentina (1990)

Gustavo Dezotti – Argentina (1990)

Marcel Desailly – França (1998)

Zinedine Zidane – França (2006)

John Heitinga – Holanda (2010)

Enzo Fernández – Argentina (2026)

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