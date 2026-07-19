Espanha fatura prêmio bilionário com título da Copa do Mundo de 2026

A Espanha encerrou a Copa do Mundo de 2026 com o título e, além de levantar a taça, garantiu uma premiação recorde da Fifa. Afinal, a conquista rendeu US$ 125 milhões (cerca de R$ 694 milhões), o maior prêmio já pago ao campeão da história do torneio.

Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões) em premiações por desempenho durante a competição. Aliás, somando ainda os valores destinados à preparação das seleções e às cotas de participação, o montante total chega a US$ 871 milhões. Um aumento expressivo em relação à Copa do Mundo de 2022.

O campeão receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões), enquanto o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões. Além disso, as seleções que terminarem na terceira e quarta colocações embolsarão US$ 29 milhões e US$ 27 milhões, respectivamente.

Mesmo as equipes eliminadas nas fases anteriores não deixam o torneio de mãos vazias. Quem caiu nas quartas de final garantiu US$ 19 milhões. As seleções eliminadas nas oitavas receberam US$ 15 milhões, enquanto os times que pararam na fase de 16 avos faturaram US$ 11 milhões. Já os 16 países eliminados ainda na fase de grupos receberam US$ 9 milhões cada.

O aumento na premiação acompanha a expansão da Copa do Mundo, que passou de 32 para 48 seleções nesta edição. Com mais partidas, maior alcance comercial e receitas recordes, a Fifa elevou significativamente os valores distribuídos às federações nacionais.

Premiação da Copa do Mundo de 2026

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

3º lugar: US$ 29 milhões

4º lugar: US$ 27 milhões

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.