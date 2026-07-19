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Espanha fatura prêmio bilionário com título da Copa do Mundo de 2026

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by David Ramos/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by David Ramos/Getty Images) -

A Espanha encerrou a Copa do Mundo de 2026 com o título e, além de levantar a taça, garantiu uma premiação recorde da Fifa. Afinal, a conquista rendeu US$ 125 milhões (cerca de R$ 694 milhões), o maior prêmio já pago ao campeão da história do torneio.

Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões) em premiações por desempenho durante a competição. Aliás, somando ainda os valores destinados à preparação das seleções e às cotas de participação, o montante total chega a US$ 871 milhões. Um aumento expressivo em relação à Copa do Mundo de 2022.

O campeão receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões), enquanto o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões. Além disso, as seleções que terminarem na terceira e quarta colocações embolsarão US$ 29 milhões e US$ 27 milhões, respectivamente.

Mesmo as equipes eliminadas nas fases anteriores não deixam o torneio de mãos vazias. Quem caiu nas quartas de final garantiu US$ 19 milhões. As seleções eliminadas nas oitavas receberam US$ 15 milhões, enquanto os times que pararam na fase de 16 avos faturaram US$ 11 milhões. Já os 16 países eliminados ainda na fase de grupos receberam US$ 9 milhões cada.

O aumento na premiação acompanha a expansão da Copa do Mundo, que passou de 32 para 48 seleções nesta edição. Com mais partidas, maior alcance comercial e receitas recordes, a Fifa elevou significativamente os valores distribuídos às federações nacionais.

Premiação da Copa do Mundo de 2026

Campeão: US$ 50 milhões
Vice-campeão: US$ 33 milhões
3º lugar: US$ 29 milhões
4º lugar: US$ 27 milhões
5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

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