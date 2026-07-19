Mais que o título, Espanha atinge recorde de invencibilidade entre seleções

A Espanha escreveu mais um capítulo histórico no futebol mundial neste domingo ao derrotar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, na decisão da Copa do Mundo de 2026, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além de conquistar o bicampeonato mundial, a equipe comandada por Luis de la Fuente estabeleceu um novo recorde entre seleções ao alcançar 38 partidas consecutivas sem derrota.

Com o triunfo sobre os argentinos, a Espanha ultrapassou a Itália, que permaneceu invicta por 37 jogos entre 2018 e 2021. Agora, os espanhóis lideram sozinhos o ranking das maiores sequências invictas da história do futebol de seleções.

A última derrota da Espanha aconteceu em março de 2024, quando perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em amistoso disputado em Londres. Quatro dias depois, iniciou a série histórica com um empate por 3 a 3 diante da Seleção Brasileira, então comandada por Dorival Júnior. Desde então, foram 29 vitórias, nove empates, 95 gols marcados e apenas 28 sofridos.

Espanha faz campanha histórica na Copa

A campanha no Mundial confirmou o excelente momento da equipe. Depois de empatar sem gols com Cabo Verde na estreia, a Espanha embalou vitórias sobre Arábia Saudita, Uruguai, Áustria e Portugal, todas sem sofrer gols. Em seguida, superou a Bélgica por 2 a 1 e eliminou a França na semifinal. Por fim, venceu a Argentina na decisão para levantar novamente a taça.

Ao longo da competição, a seleção espanhola marcou 14 gols e sofreu apenas um. Desempenho que consolidou uma das campanhas defensivas mais sólidas da história recente da Copa do Mundo.

Vale destacar que a sequência invicta considera apenas os resultados obtidos com a bola rolando, desconsiderando disputas por pênaltis. Por esse critério, por exemplo, a derrota para Portugal na final da Liga das Nações de 2025 não interrompeu a série, já que a partida terminou empatada por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Com o título e o novo recorde, a Espanha encerra a Copa do Mundo de 2026 no topo do futebol mundial e reforça o protagonismo de uma geração que já havia conquistado a Eurocopa e agora entra definitivamente para a história como dona da maior invencibilidade já registrada entre seleções nacionais.

Maiores sequências invictas entre seleções

Espanha: 38 jogos (desde 2024)

Itália: 37 jogos (2018 a 2021)

Espanha: 35 jogos (2007 a 2009)

Brasil: 35 jogos (1993 a 1996)

Marrocos: 34 jogos (2025 a 2026)

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