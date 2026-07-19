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Mais que o título, Espanha atinge recorde de invencibilidade entre seleções

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina controls the ball against Rodri #16 and Fabian Ruiz #8 of Spain during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina controls the ball against Rodri #16 and Fabian Ruiz #8 of Spain during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images) -

A Espanha escreveu mais um capítulo histórico no futebol mundial neste domingo ao derrotar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, na decisão da Copa do Mundo de 2026, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além de conquistar o bicampeonato mundial, a equipe comandada por Luis de la Fuente estabeleceu um novo recorde entre seleções ao alcançar 38 partidas consecutivas sem derrota.

Com o triunfo sobre os argentinos, a Espanha ultrapassou a Itália, que permaneceu invicta por 37 jogos entre 2018 e 2021. Agora, os espanhóis lideram sozinhos o ranking das maiores sequências invictas da história do futebol de seleções.

A última derrota da Espanha aconteceu em março de 2024, quando perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em amistoso disputado em Londres. Quatro dias depois, iniciou a série histórica com um empate por 3 a 3 diante da Seleção Brasileira, então comandada por Dorival Júnior. Desde então, foram 29 vitórias, nove empates, 95 gols marcados e apenas 28 sofridos.

Espanha faz campanha histórica na Copa

A campanha no Mundial confirmou o excelente momento da equipe. Depois de empatar sem gols com Cabo Verde na estreia, a Espanha embalou vitórias sobre Arábia Saudita, Uruguai, Áustria e Portugal, todas sem sofrer gols. Em seguida, superou a Bélgica por 2 a 1 e eliminou a França na semifinal. Por fim, venceu a Argentina na decisão para levantar novamente a taça.

Ao longo da competição, a seleção espanhola marcou 14 gols e sofreu apenas um. Desempenho que consolidou uma das campanhas defensivas mais sólidas da história recente da Copa do Mundo.

Vale destacar que a sequência invicta considera apenas os resultados obtidos com a bola rolando, desconsiderando disputas por pênaltis. Por esse critério, por exemplo, a derrota para Portugal na final da Liga das Nações de 2025 não interrompeu a série, já que a partida terminou empatada por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Com o título e o novo recorde, a Espanha encerra a Copa do Mundo de 2026 no topo do futebol mundial e reforça o protagonismo de uma geração que já havia conquistado a Eurocopa e agora entra definitivamente para a história como dona da maior invencibilidade já registrada entre seleções nacionais.

Maiores sequências invictas entre seleções

Espanha: 38 jogos (desde 2024)
Itália: 37 jogos (2018 a 2021)
Espanha: 35 jogos (2007 a 2009)
Brasil: 35 jogos (1993 a 1996)
Marrocos: 34 jogos (2025 a 2026)

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