ASSINE JÁ!
Jogada10

Espanha conquista a Copa com a melhor defesa da história dos Mundiais

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina competes for the ball against Mikel Oyarzabal #21 of Spain during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina competes for the ball against Mikel Oyarzabal #21 of Spain during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images) -

A Espanha encerrou a Copa do Mundo de 2026 com mais do que o bicampeonato mundial. Ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo, a equipe de Luis de la Fuente também entrou para a história com a melhor defesa já registrada por uma seleção campeã do torneio. Afinal, em oito partidas, os espanhóis sofreram apenas um gol.

A marca supera o próprio recorde da Espanha, estabelecido na conquista de 2010, quando levou dois gols ao longo da campanha. Até então, o feito era dividido com a França, campeã em 1998, e a Itália, vencedora da edição de 2006, que também encerraram seus respectivos Mundiais com apenas dois gols sofridos.

Além da consistência defensiva, a Espanha alcançou outro feito raro. Afinal, a equipe conquistou o título sem ficar em desvantagem no placar em nenhum momento da campanha. Antes disso, apenas a Itália, nas Copas de 1938 e 1982, e a Alemanha, campeã em 1990, haviam levantado a taça sem precisar buscar um empate ou uma virada durante todo o torneio.

Nas outras 19 edições da Copa do Mundo, todos os campeões precisaram reagir em algum momento. O Brasil, maior vencedor da competição, por exemplo, acumulou sete vitórias de virada em suas cinco campanhas vitoriosas. Entre elas estão as finais de 1958, contra a Suécia, e de 1962, diante da Tchecoslováquia. O único resultado da lista que não terminou em virada foi o empate por 1 a 1 com a Suécia, na fase de grupos da Copa de 1994, após os suecos abrirem o placar.

A campanha da Espanha campeã do mundo

A caminhada espanhola rumo ao título começou com um empate sem gols diante de Cabo Verde. Depois disso, a equipe embalou uma sequência de vitórias. Afinal, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, venceu o Uruguai por 1 a 0, superou a Áustria por 3 a 0 na segunda fase e eliminou Portugal com outro triunfo por 1 a 0 nas oitavas de final.

Nas quartas de final, a Bélgica foi a única seleção capaz de balançar as redes da Espanha em toda a competição. Ainda assim, os espanhóis abriram o placar e venceram por 2 a 1. Na semifinal, passaram pela França com uma vitória por 2 a 0. A campanha histórica foi coroada na decisão contra a Argentina, vencida por 1 a 0 na prorrogação, resultado que garantiu o bicampeonato mundial. Além disso, consolidou uma das campanhas mais dominantes já vistas na história das Copas do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas