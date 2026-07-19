Espanha conquista a Copa com a melhor defesa da história dos Mundiais

A Espanha encerrou a Copa do Mundo de 2026 com mais do que o bicampeonato mundial. Ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo, a equipe de Luis de la Fuente também entrou para a história com a melhor defesa já registrada por uma seleção campeã do torneio. Afinal, em oito partidas, os espanhóis sofreram apenas um gol.

A marca supera o próprio recorde da Espanha, estabelecido na conquista de 2010, quando levou dois gols ao longo da campanha. Até então, o feito era dividido com a França, campeã em 1998, e a Itália, vencedora da edição de 2006, que também encerraram seus respectivos Mundiais com apenas dois gols sofridos.

Além da consistência defensiva, a Espanha alcançou outro feito raro. Afinal, a equipe conquistou o título sem ficar em desvantagem no placar em nenhum momento da campanha. Antes disso, apenas a Itália, nas Copas de 1938 e 1982, e a Alemanha, campeã em 1990, haviam levantado a taça sem precisar buscar um empate ou uma virada durante todo o torneio.

Nas outras 19 edições da Copa do Mundo, todos os campeões precisaram reagir em algum momento. O Brasil, maior vencedor da competição, por exemplo, acumulou sete vitórias de virada em suas cinco campanhas vitoriosas. Entre elas estão as finais de 1958, contra a Suécia, e de 1962, diante da Tchecoslováquia. O único resultado da lista que não terminou em virada foi o empate por 1 a 1 com a Suécia, na fase de grupos da Copa de 1994, após os suecos abrirem o placar.

A campanha da Espanha campeã do mundo

A caminhada espanhola rumo ao título começou com um empate sem gols diante de Cabo Verde. Depois disso, a equipe embalou uma sequência de vitórias. Afinal, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, venceu o Uruguai por 1 a 0, superou a Áustria por 3 a 0 na segunda fase e eliminou Portugal com outro triunfo por 1 a 0 nas oitavas de final.

Nas quartas de final, a Bélgica foi a única seleção capaz de balançar as redes da Espanha em toda a competição. Ainda assim, os espanhóis abriram o placar e venceram por 2 a 1. Na semifinal, passaram pela França com uma vitória por 2 a 0. A campanha histórica foi coroada na decisão contra a Argentina, vencida por 1 a 0 na prorrogação, resultado que garantiu o bicampeonato mundial. Além disso, consolidou uma das campanhas mais dominantes já vistas na história das Copas do Mundo.

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