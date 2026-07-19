Sporting x Strasbourg: onde assistir e escalações

Sporting e Strasbourg fazem amistoso internacional nesta segunda-feira (20/7), às 16h15 (de Brasília), no Estádio Algarve. Os dois times procuram se preparar para o início da temporada 2026/2027. Na anterior, os Leões tiveram bom desempenho nos torneios que disputou, mas não levantaram nenhuma taça. Os franceses, aliás, também foram longe, porém, sem conquistar troféus.

Onde assistir

A partida não terá a transmissão para o Brasil.

Como chega o Sporting

O Sporting arrancou a pré-temporada com uma vitória convincente sobre o sólido Celtic, goleando por 4 a 1. Os lisboetas dominaram em vários aspectos do jogo, não apenas no placar. Basta observar o poder ofensivo do Sporting: foram 13 finalizações, seis delas na direção do gol. O adversário, por sua vez, conseguiu apenas um chute ao alvo. No ataque, a diferença foi ainda mais expressiva – 86 contra 55 -, com o Sporting pressionando durante toda a partida, mesmo alternando os onze titulares entre os dois tempos.

Antes do duelo contra o Strasbourg, a equipe comandada por Rui Borges terá um jogo-treino para retomar o ritmo de jogo.

Como chega o Strasbourg

Do outro lado, o Strasbourg está apenas começando sua preparação para a nova temporada na França. Na última campanha, a defesa dos visitantes deixa dúvidas – entre março e maio, o time sofreu gols em 13 das 14 partidas, e em 60% desses jogos levou pelo menos dois gols. Depois de enfrentar o Sporting, os franceeses também vão enfrentar o Blackburn Rovers, Brighton & Hove Albion, Elversberg, Freiburg e Newcastle.

SPORTING x STRASBOURG

Amistoso Internacional

Data-Hora: 20/7/2026 (segunda-feira), às 16h15 (de Brasília)

Local: no Estádio do Algarve, em Algarve (POR)

SPORTING: João Virgínia; Faye, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo, Ricardo Mangas; Altimira, Doumbia; Geny Catamo, Pote, Flávio Gonçalves; Gabriel Silva. Técnico: Rui Borges.

STRASBOURG: Penders; Doué, Hogsberg, Doukouré e Chilwell; Ouattara, Barco e Enciso; Diego Moreira, Panichelli e Martial Godo. Técnico: Gary O’Neil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.