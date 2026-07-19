Argentina passa 90 minutos sem finalizar na decisão da Copa

A Argentina alcançou uma marca negativa inédita na história das finais da Copa do Mundo. A equipe comandada por Lionel Scaloni passou os 90 minutos da decisão contra a Espanha sem realizar uma única finalização. É a primeira vez que isso acontece desde 1966.

Mesmo com Lionel Messi em campo, os argentinos não conseguiram transformar suas poucas chegadas ao ataque em tentativas de gol. A Espanha controlou a posse de bola, ocupou o campo ofensivo e impediu que a adversária ameaçasse a meta defendida por Unai Simón durante todo o tempo regulamentar.

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O pior desempenho ofensivo em uma final, aliás, também pertencia à própria Argentina. Na decisão da Copa de 1990, contra a Alemanha Ocidental, os argentinos acertaram apenas um chute no gol e acabaram derrotados por 1 a 0, em Roma.

Além da Argentina, apenas a Costa Rica alcançou essa marca negativa em outras duas oportunidades na história das Copas. Porém, na fase de grupos. A seleção costarriquenha, aliás, passou em branco contra o Brasil em 1990, quando os brasileiros venceram por 1 a 0. Já em 2022, os costarriquenhos não finalizaram contra a Espanha, que goleou por 7 a 0.

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