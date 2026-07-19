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Argentina passa 90 minutos sem finalizar na decisão da Copa

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lamine Yamal #19 of Spain is congratulated by Lionel Messi #10 of Argentina after the 1-0 win during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lamine Yamal #19 of Spain is congratulated by Lionel Messi #10 of Argentina after the 1-0 win during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images) -

A Argentina alcançou uma marca negativa inédita na história das finais da Copa do Mundo. A equipe comandada por Lionel Scaloni passou os 90 minutos da decisão contra a Espanha sem realizar uma única finalização. É a primeira vez que isso acontece desde 1966.

Mesmo com Lionel Messi em campo, os argentinos não conseguiram transformar suas poucas chegadas ao ataque em tentativas de gol. A Espanha controlou a posse de bola, ocupou o campo ofensivo e impediu que a adversária ameaçasse a meta defendida por Unai Simón durante todo o tempo regulamentar.

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O pior desempenho ofensivo em uma final, aliás, também pertencia à própria Argentina. Na decisão da Copa de 1990, contra a Alemanha Ocidental, os argentinos acertaram apenas um chute no gol e acabaram derrotados por 1 a 0, em Roma.

Além da Argentina, apenas a Costa Rica alcançou essa marca negativa em outras duas oportunidades na história das Copas. Porém, na fase de grupos. A seleção costarriquenha, aliás, passou em branco contra o Brasil em 1990, quando os brasileiros venceram por 1 a 0. Já em 2022, os costarriquenhos não finalizaram contra a Espanha, que goleou por 7 a 0.

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