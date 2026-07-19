Rodri é eleito o melhor jogador da Copa e lidera domínio da Espanha

A conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 também foi refletida nas premiações individuais. Campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, a seleção espanhola dominou a cerimônia organizada pela Fifa. Rodri acabou sendo eleito o melhor jogador do torneio, Unai Simón recebeu a Luva de Ouro como melhor goleiro da competição e Pau Cubarsí ficou com o prêmio de melhor jogador jovem.

Principal referência do meio de campo espanhol, Rodri conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo ao superar nomes como Lionel Messi e Kylian Mbappé. Embora não tenha marcado gols nem distribuído assistências, o volante do Manchester City foi peça fundamental na campanha do bicampeonato mundial. Titular nas oito partidas da Espanha, comandou o setor de meio-campo. Além disso, foi um dos símbolos da consistência da equipe de Luis de la Fuente durante toda a competição.

O prêmio amplia a coleção de conquistas individuais do jogador. Em 2024, Rodri já havia conquistado o título de melhor jogador do mundo ao conquistar a Bola de Ouro da revista France Football. Agora, torna-se o primeiro espanhol a receber o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo desde que a honraria foi criada pela Fifa, em 1982.

Outros prêmios da Espanha

Outro destaque da campanha espanhola foi Unai Simón. O goleiro do Athletic Bilbao recebeu a Luva de Ouro após sofrer apenas um gol em toda a competição. Além disso, foi decisivo para a seleção que terminou o Mundial com a melhor defesa da história entre os campeões. Ele é apenas o segundo espanhol a conquistar a premiação, repetindo o feito de Iker Casillas, eleito o melhor goleiro da Copa de 2010.

Já o prêmio de melhor jogador jovem ficou com Pau Cubarsí. O zagueiro do Barcelona começou o Mundial como opção no banco de reservas, mas ganhou espaço durante o mata-mata e assumiu a titularidade da defesa. Com atuações seguras, boa saída de bola e personalidade em jogos decisivos, o defensor de apenas 19 anos encerrou a competição como uma das principais revelações da Copa.

As premiações individuais reforçaram o domínio da Espanha na edição de 2026. Além de levantar a taça do bicampeonato mundial, a equipe encerrou o torneio com o melhor jogador, o melhor goleiro e o principal jovem da competição, coroando uma campanha histórica no Mundial.

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