Scaloni valoriza luta da Argentina na Copa: “Difícil chegar aqui”

A Argentina não conseguiu defender a coroa e amargou o vice-campeonato mundial em 2026. Após a derrota para a Espanha por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o técnico Lionel Scaloni valorizou a luta dos jogadores. Dessa forma, o treinador enalteceu a campanha da Albiceleste, que superou diversos obstáculos e lutou até o último minuto.

“Foram melhores (a Espanha). Somos grandes na vitória e temos que ser grandes na derrota. Perdemos e assumimos as coisas. Não vamos deixar de lembrar de tudo que fizemos para chegar aqui. É um grande exemplo para nossa torcida, para nosso povo e nosso país. Quando você perde, tem que levantar mais uma vez”, disse o técnico argentino.

Foi a segunda Copa do Mundo de Lionel Scaloni no comando da Argentina. Em 2022, o treinador levou a Albiceleste ao título mundial. Já em 2026, chegou à final mais uma vez. Contudo, dessa vez acabou dominado na decisão diante da Espanha. Mesmo assim, os argentinos resistiram até a prorrogação, quando sofreram o gol aos 106 minutos.

“É muito difícil chegar aqui. Queríamos ganhar, claro. mas só tenho que agradecer. Sentimento de tristeza, mas deixamos tudo em campo. Emoção é o sentimento que predomina agora. Tristeza, sabendo que deixamos tudo. Meu agradecimento aos rapazes que chegaram em mais uma final de Copa e competiram até o último minuto”, finalizou.

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