Imprensa internacional rende homenagens à Espanha

A imprensa internacional exaltou o bicampeonato espanhol após o 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa. Como não poderia deixar de ocorrer, os três grandes periódicos da Espanha ( “Marca”, “Sport” e “Mundo Deportivo”) lembraram a superioridade espanhola. Além disso, deram uma zoada nos argentinos, que jogaram muito mal. Veja abaixo.

Diário Marca

O Marca estampou: “Os Reis de todos os tempos” em seu titulo. E lembrou que a vitória foi justa diante de um rival que fez um antijogo

“Um gol de Ferran Torres na prorrogação borda a segunda estrela na camisa espanhola, após uma partida em que a Argentina se esqueceu de jogar e preferiu a briga e o jogo sujo.”, disse, para em seguida completar: “Mas é preciso contar que a Espanha conseguiu a vitória de todos os tempos diante da seleção de Messi. No panteão dos heróis entra Ferrán Torres, autor de um gol monumental.”

SPORT

O Sport puxou para o lado de Ferran Torres, que tem o apelido de Tubarão:

“A Espanha conquista sua segunda estrela com uma mordida do Tubarão!”, para em seguida dizer que:

“A seleção espanhola foi muito superior à Argentina, mas teve que esperar a prorrogação para decidir com um gol de Ferran Torres.”

Mundo Deportivo

Para o jornal catalão, “Um gol histórico de Ferran Torres no início do segundo tempo da prorrogação dá à Roja a sua segunda estrela. Grande partida da seleção de De la Fuente, muito superior à Argentina, que teve no Dibu Martínez o seu melhor jogador.”

Veja agora outros jornais esportivos do mundo do futebol:

A Bola (Portugal)

“A Espanha acabou com o sonho da Argentina. A Espanha acabou com o sonho da Argentina, venceu com merecimento e acumulou conquistas. Bola de Ouro para Rodri, melhor goleiro para Unai Simón, melhor jovem para Cubarsí, a seleção com a maior invencibilidade do futebol, superando a Itália…”

L’Équipe (França)

“A Espanha conquista a segunda Copa do Mundo de sua história no limite do suspense, após uma final improvável contra a Argentina.

Dois anos depois de conquistar o título europeu, a Roja confirma seu status de melhor equipe do planeta. A Espanha dominou amplamente uma partida decepcionante e picotada, ao longo da qual conseguiu, apesar de tudo, impor o seu ritmo, as suas intenções e o seu futebol de posse de bola, sem jamais recuar ou se renegá-lo. Esta vitória, contra uma equipe argentina irreconhecível e totalmente inofensiva.”

Gazzetta dello Sport (Itália)

“Nova era Yamal: do banho com Leo ao grito mundial, agora o reino é dele. Mas A última de Messi é triste. Afinal, apenas um chute (na cara de Merino) e lágrimas pela Argentina.

A equipe de De la Fuente dominou e derrotou a Argentina na prorrogação graças ao chute certeiro de canhota do atacante do Barça.”

Récord (México)

Para o principal jornal mexicano, o triunfo espanhol foi justo, mas a seleção quase não conseguiu vazar Dibu Martínez. Afinal, o goleiro argentino fez um jogo espetacular.

“A Espanha se consagrou campeã do mundo após derrotar a Argentina em uma final de tirar o fôlego, que precisou ser decidida na prorrogação. Apesar do domínio absoluto da Roja do início ao fim, a falta de precisão nas finalizações e uma atuação memorável de Emiliano ‘Dibu’ Martínez prolongaram o drama até o limite, em uma partida marcada pela resistência da Albiceleste e pela polêmica da arbitragem.”