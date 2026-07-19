De La Fuente exalta geração da Espanha após título mundial: “Ganhamos tudo”

Luis de la Fuente não escondeu a emoção após a conquista da Copa do Mundo de 2026. Depois da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação, neste domingo (19/7), em Nova Jersey, o treinador celebrou o bicampeonato da Espanha e destacou a trajetória de uma geração que, sob seu comando, conquistou todos os principais títulos do futebol de seleções.

Ferran Torres marcou o gol da vitória no segundo tempo da prorrogação e garantiu a segunda taça mundial da história da Fúria. Logo após o apito final, De la Fuente fez questão de elogiar o elenco e ressaltou o impacto da equipe para o esporte espanhol.

“Estou muito emocionado. Ganhamos tudo e isso é maravilhoso. Eles são um exemplo para o esporte espanhol, para a juventude, para a Espanha. Juntos somos mais fortes”, disse o treinador.

Campeão de tudo com a Espanha

No comando da seleção principal desde 2023, o treinador encerra um ciclo histórico. Sob sua liderança, a Espanha conquistou a Liga das Nações, a Eurocopa e, agora, a Copa do Mundo, consolidando uma das gerações mais vitoriosas da história do país.

Além dos títulos, De la Fuente destacou a união do elenco como um dos pilares do sucesso espanhol e afirmou sentir orgulho por acompanhar o desenvolvimento dos atletas ao longo dos últimos anos.

“Muito orgulho por essa geração de jogadores que foram crescendo com essa ideia, dando exemplo de grupo, de família. Grandes jogadores com um talento excepcional. Sinto orgulho por ter acompanhado isso”, falou o técnico.

Por fim, o treinador analisou a decisão diante da Argentina. Na avaliação de De la Fuente, a Espanha criou oportunidades suficientes para definir o confronto antes da prorrogação, mas encontrou um inspirado Emiliano Martínez. Ainda assim, valorizou a capacidade da equipe de suportar a pressão em uma final de Mundial.

“O jogo poderia ter sido decidido antes, as grandes intervenções do Dibu impediram. Podíamos ter aberto o placar antes. Mas isso é final de Copa do Mundo, mesmo contra dez, você tem que sofrer. Mas nós gostamos, demonstramos que estamos preparados para tudo”, finalizou.

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