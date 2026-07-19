Ferran Torres viveu o momento mais marcante de sua carreira neste domingo (19/7). Autor do gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação, o atacante garantiu o bicampeonato mundial da Fúria e aproveitou a conquista para desabafar após conviver com críticas durante toda a Copa do Mundo.

O camisa 7, que ganhou notoriedade ao longo dos últimos anos pelas oportunidades desperdiçadas tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. Assim, após o jogo, afirmou que o gol pertence a todo o país e destacou a força do grupo na campanha até o título.

“Bom, no final, este gol não foi só eu quem marquei, foram 46 milhões de espanhóis, foram os 26 jogadores que formamos aqui. É pela Espanha. Hoje o destino estava escrito, era para que ganhássemos”, disse o atacante,

Durante o Mundial, Ferran Torres começou apenas a partida de estreia como titular. Nos outros sete compromissos, entrou no decorrer dos jogos para dar mais mobilidade ao ataque espanhol. Antes da decisão, sua principal contribuição havia sido a assistência para Merino nas quartas de final contra Portugal. O primeiro gol na competição, porém, veio justamente no momento mais importante.

“Um alívio muito grande. Fui uma pessoa muito criticada ao longo do Mundial, mas graças a Deus tive forças para seguir. E no final, como disse, Deus dá as coisas a quem merece”, confessou.

Espanha contra Messi?

O atacante também comentou a dificuldade de enfrentar Lionel Messi em uma decisão de Copa do Mundo, mas ressaltou que a confiança no futebol apresentado pela Espanha fez a diferença.

“Todas as finais são difíceis. Quando você enfrenta o Messi, sempre tem algum nervosismo, mas dependíamos só de nós mesmos, de fazer o nosso futebol e hoje conseguimos fazer mais uma vez”, finalizou.

Com o triunfo sobre a Argentina, a Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história. A seleção havia levantado a taça pela primeira vez em 2010, na África do Sul, ao derrotar a Holanda, e agora mantém o aproveitamento perfeito em finais de Copa do Mundo.

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