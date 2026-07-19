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Ferran Torres celebra gol do título da Espanha e desabafa após críticas: &#8220;Foi um alívio&#8221;

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images) -

Ferran Torres viveu o momento mais marcante de sua carreira neste domingo (19/7). Autor do gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação, o atacante garantiu o bicampeonato mundial da Fúria e aproveitou a conquista para desabafar após conviver com críticas durante toda a Copa do Mundo.

O camisa 7, que ganhou notoriedade ao longo dos últimos anos pelas oportunidades desperdiçadas tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. Assim, após o jogo, afirmou que o gol pertence a todo o país e destacou a força do grupo na campanha até o título.

“Bom, no final, este gol não foi só eu quem marquei, foram 46 milhões de espanhóis, foram os 26 jogadores que formamos aqui. É pela Espanha. Hoje o destino estava escrito, era para que ganhássemos”, disse o atacante,

Durante o Mundial, Ferran Torres começou apenas a partida de estreia como titular. Nos outros sete compromissos, entrou no decorrer dos jogos para dar mais mobilidade ao ataque espanhol. Antes da decisão, sua principal contribuição havia sido a assistência para Merino nas quartas de final contra Portugal. O primeiro gol na competição, porém, veio justamente no momento mais importante.

“Um alívio muito grande. Fui uma pessoa muito criticada ao longo do Mundial, mas graças a Deus tive forças para seguir. E no final, como disse, Deus dá as coisas a quem merece”, confessou.

Espanha contra Messi?

O atacante também comentou a dificuldade de enfrentar Lionel Messi em uma decisão de Copa do Mundo, mas ressaltou que a confiança no futebol apresentado pela Espanha fez a diferença.

“Todas as finais são difíceis. Quando você enfrenta o Messi, sempre tem algum nervosismo, mas dependíamos só de nós mesmos, de fazer o nosso futebol e hoje conseguimos fazer mais uma vez”, finalizou.

Com o triunfo sobre a Argentina, a Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história. A seleção havia levantado a taça pela primeira vez em 2010, na África do Sul, ao derrotar a Holanda, e agora mantém o aproveitamento perfeito em finais de Copa do Mundo.

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