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Argentina iguala recorde com mais vices em Copas do Mundo

Argentina iguala recorde com mais vices em Copas do Mundo
Argentina iguala recorde com mais vices em Copas do Mundo -

A Argentina igualou uma marca negativa na história das Copas do Mundo. Com a derrota para a Espanha por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a Albiceleste igualou a Alemanha como recordista de vices na competição. Afinal, foi a quarta vez que perderam uma disputa de título mundial na história.

Vice-campeã em 2026, a Argentina também perdeu para o Uruguai em 1930 e para a Alemanha em 1990 e 2014. Por outro lado, foram campeões em 1978, 1986 e 2022. Já a Alemanha, por sua vez, perdeu as finais em 966, 1982, 1986 e 2002. Dessa forma, são os dois países que sofreram mais derrotas nas decisões das Copas.

A Holanda, por sua vez, é a terceira com mais vices na história. Porém, há uma curiosidade: é a única que disputou pelo menos três finais e nunca conquistou o título. Afinal, a seleção holandesa perdeu as finais de 1974, 1978 e 2010. Por outro lado, Brasil e Itália já disputaram seis finais e venceram a maioria, com cinco e quatro vitórias, respectivamente.

Campeã mundial em 2022, a Argentina entrou em campo diante da Espanha para defender o título. Contudo, a Albiceleste acabou dominada durante os 90 minutos. Na reta final do tempo regulamentar, ficou com um a menos após a expulsão de Enzo Fernández. Os argentinos ainda resistiram na prorrogação, mas sofreram o gol fatal aos 106 minutos.

Maiores vices das Copas:

Alemanha: 4 vezes (1966, 1982, 1986, 2002)
Argentina: 4 vezes (1930, 1990, 2014, 2026)
Holanda: 3 vezes (1974, 1978, 2010)
França: 2 vezes (2006, 2022)
Brasil: 2 vezes (1950, 1998)
Itália: 2 vezes (1970, 1994)
Hungria: 2 vezes (1938, 1954)
Tchecoslováquia: 2 vezes (1934, 1962)
Suécia: 1 vez (1958)
Croácia: 1 vez (2018)

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