Nico Williams foi um dos principais protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha. O atacante participou diretamente do lance que definiu a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação, ao dar a assistência para Ferran Torres marcar o gol do bicampeonato. Após a partida, o camisa 17 surpreendeu ao dedicar o título a Neymar, seu maior ídolo no futebol.
O jogador, que nunca escondeu a admiração pelo craque brasileiro, afirmou esperar que Neymar tenha acompanhado a decisão e fez questão de enviar uma mensagem ao camisa 10 do Santos.
“Um abraço para o Brasil. Muito feliz, para mim é muito bonito. Tenho Neymar como ídolo, espero que ele esteja vendo e isso também é por ele”, disse Nico.
Antes da assistência decisiva, Nico Williams chegou a balançar as redes na prorrogação. Após uma disputa entre Mikel Merino e Nicolás Otamendi dentro da área, a bola sobrou para o atacante, que finalizou para o gol. No entanto, o árbitro assinalou falta de Merino no defensor argentino e anulou o lance. Apesar da frustração momentânea, Nico afirmou que o lance perdeu importância após o apito final.
“Não importa, ganhamos”, completou.
Nico Willians crucial para título da Espanha
Aliás, a Espanha foi superior durante praticamente toda a decisão disputada em Nova Jersey. Afinal, a equipe controlou a posse de bola, criou as melhores oportunidades e encontrou pela frente uma grande atuação de Emiliano Martínez, que impediu o gol espanhol em diversas ocasiões durante o tempo regulamentar.
Com a expulsão de Enzo Fernández no fim dos 90 minutos, a Espanha aumentou ainda mais a pressão na prorrogação. Depois do gol anulado de Nico Williams, o atacante voltou a ser decisivo ao receber lançamento de Pedro Porro e escorar de cabeça para Ferran Torres, que bateu firme para marcar o gol que garantiu o bicampeonato mundial da seleção espanhola.
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