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Nico Williams dedica título da Espanha a Neymar: &#8220;Tenho ele como ídolo&#8221;

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Nico Williams #17 of Spain attempts a header against Emiliano Martinez #23 of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by David Ramos/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Nico Williams #17 of Spain attempts a header against Emiliano Martinez #23 of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by David Ramos/Getty Images) -

Nico Williams foi um dos principais protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha. O atacante participou diretamente do lance que definiu a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação, ao dar a assistência para Ferran Torres marcar o gol do bicampeonato. Após a partida, o camisa 17 surpreendeu ao dedicar o título a Neymar, seu maior ídolo no futebol.

O jogador, que nunca escondeu a admiração pelo craque brasileiro, afirmou esperar que Neymar tenha acompanhado a decisão e fez questão de enviar uma mensagem ao camisa 10 do Santos.

“Um abraço para o Brasil. Muito feliz, para mim é muito bonito. Tenho Neymar como ídolo, espero que ele esteja vendo e isso também é por ele”, disse Nico.

Antes da assistência decisiva, Nico Williams chegou a balançar as redes na prorrogação. Após uma disputa entre Mikel Merino e Nicolás Otamendi dentro da área, a bola sobrou para o atacante, que finalizou para o gol. No entanto, o árbitro assinalou falta de Merino no defensor argentino e anulou o lance. Apesar da frustração momentânea, Nico afirmou que o lance perdeu importância após o apito final.

“Não importa, ganhamos”, completou.

Nico Willians crucial para título da Espanha

Aliás, a Espanha foi superior durante praticamente toda a decisão disputada em Nova Jersey. Afinal, a equipe controlou a posse de bola, criou as melhores oportunidades e encontrou pela frente uma grande atuação de Emiliano Martínez, que impediu o gol espanhol em diversas ocasiões durante o tempo regulamentar.

Com a expulsão de Enzo Fernández no fim dos 90 minutos, a Espanha aumentou ainda mais a pressão na prorrogação. Depois do gol anulado de Nico Williams, o atacante voltou a ser decisivo ao receber lançamento de Pedro Porro e escorar de cabeça para Ferran Torres, que bateu firme para marcar o gol que garantiu o bicampeonato mundial da seleção espanhola.

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