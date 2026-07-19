Trump e Infantino são vaiados antes da entrega da taça da Copa do Mundo

O público vaiou das arquibancadas assim que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, entraram em campo para a cerimônia de entrega do troféu da Copa do Mundo para Espanha após vitória sobre a Argentina, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Os torcedores cessaram as vaias quando os dois líderes entregaram as medalhas aos jogadores e técnicos. Antes mesmo da decisão, Infantino já havia anunciado que Trump entregaria o troféu aos vencedores da final.

A Espanha ganhou da então campeã Argentina por 1 a 0 e conquistou o título. Com a conquista, a La Roja chegou ao bicampeonato mundial. Na primeira vez, em 2010, o país europeu bateu a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, com gol marcado por Andrés Iniesta.

Borja Iglesias ignora presidente norte-americano

Ao receber a sua medalha de campeão do mundo, o jogador apertou rapidamente a mão de Trump, mal olhou para o presidente, e seguiu adiante. Conhecido por se manifestar politicamente, Iglesias já tinha declarado sua rejeição a Trump antes da Copa.

Ao programa espanhol “La Revuelta”, o atacante afirmou que era contrário ao presidente norte-americano porque “gosta das pessoas que lutam pelo progresso e pela defesa dos valores fundamentais”.

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