Scaloni se emociona e deixa futuro em aberto na Argentina

Vice-campeã mundial, a Argentina deve passar por uma reformulação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Isso, aliás, parece tirar o sono do técnico Lionel Scaloni. Após a derrota para a Espanha por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o treinador argentino se emocionou, admitiu que vai pensar sobre o futuro e deixou a permanência em dúvida.

“É justo que possa tomar esse tempo e pensar. Este lugar é maravilhoso. Um lugar sonhado. Tenho que parar, não sou capaz (de explicar). Em minha vida, e todos que estão no corpo técnico, pensavam estar nesse lugar Para seguir, se necessita um tanto de coisa. Voltar a formar um grupo como esse, que dificilmente vai ser difícil formar. Me dói na alma”, disse.

A Argentina chegou à segunda final consecutiva com 17 remanescentes do título de 2022. Muitos, aliás, devem ter disputado a última Copa do Mundo da carreira. Entre eles, o principal nome da geração: Lionel Messi. Afinal, o craque de 39 anos tem o futuro indefinido. Questionado sobre os próximos passos do camisa 10, portanto, Scaloni evitou projetar a decisão.

“Não, não me disse (aposentadoria de Messi). A verdade é que não falei com Leo. Vou falar com o presidente. Sei do que quero fazer. Vou cumprir o contrato. Sinto a necessidade também de pensar, porque não sei se vou poder fazer algo tão grande como isso e melhor. Tenho que falar. Tenho que agradecer ao presidente por estar no lugar”, finalizou.

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