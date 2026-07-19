Veja como a imprensa argentina analisou a derrota na final da Copa

A imprensa Argentina lamentou a derrota para a Espanha na final da Copa. Muitos citaram que a Espanha foi melhor e mereceu o título, Mas evitou criticar o péssimo jogo dos Hermanos. Veja abaixo:

Diário Olé

O Diário Olé deu uma viajada na maionese, pois disse que a Argentina fez o possível, mas evitando dizer que os Hermanos mandaram muito mal. E fez questão de lembrar que este elenco, com muitos em seus [últimos momentos na seleção, é muito campeão e fez história no futebol.

“Argentina deu tudo de si e caiu de pé: Espanha é a merecida campeã da Copa do Mundo de 2026. A Seleção jogou toda a prorrogação com um a menos, não conseguiu superar um adversário superior e perdeu por 1 a 0. Obrigado, Argentina, esta é uma equipe lendária.

La Nacíon

Para o mais tradicional jornal Argentino a seleção resistiu até onde pôde, mas a Espanha encontrou na prorrogação o gol que a consagrou campeã do mundo.

“A seleção sofreu com a expulsão de Enzo Fernández, que a deixou em desvantagem, e não conseguiu repetir o título do Catar; os europeus comemoraram em Nova Jersey

Página 12

O Página 12 disse que a derrota para a Espanha foi justíssima. Mas que, após cinco anos de total dominância no futebol, caiu diante de uma Espanha muito superior. Contudo exaltou o trabalho de Lionel Scaloni neste período de sucessos.

“A Argentina perdeu a final e não conseguiu conquistar a quarta estrela. Obrigado, Scaloneta: ficam as alegrias, as memórias e, agora, os lamentos. Afinal, Seleção encerrou cinco anos de domínio total em uma partida muito mal jogada, na qual só se manteve em pé pelas defesas do Dibu Martínez. Espanha, justa campeã.

Clarín

“Espanha campeã da Copa do Mundo de 2026″ foi o título seco. Em seguida um comentário sobre o jogo.

A equipe de De la Fuente foi claramente superior ao time de Scaloni. Para completar, a Argentina sofreu a expulsão de Enzo Fernández no segundo tempo.

Ferrán Torres marcou o único gol da final na etapa complementar da prorrogação.”

Confira abaixo mais órgãos de imprensa da América do Sul.

El Observador (URUGUAI)

A tristeza de Messi, foi lembrada pelo tradicional diário uruguaio.

“O choro desconsolado de Lionel Messi após deixar a premiação em que a Espanha se sagrou campeã do mundo contra a Argentina comoveu a Espanha”

Diário La Tercera (Chile)

O jornal chileno disse que a Espanha estragou o que seria a festa de Messi. Mas que é a justa campeã do mundo e volta ao Olimpo após 16 anos.

“Na prorrogação, graças ao gol de Ferran Torres no minuto 106, a impecável seleção de Luis De la Fuente venceu a Albiceleste por 1 a 0. Assim, alcança a segunda estrela da sua história. Os sul-americanos pecaram ao ceder a iniciativa, e “Dibu” Martínez foi o seu grande pilar. Adeus ao sonho de dar mais uma estrela à Pulga”.

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