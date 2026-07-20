Espanha assume liderança do ranking da Fifa após bi da Copa

Campeã do mundo pela segunda vez na história, a Espanha assumiu a liderança do ranking da Fifa. Com a vitória sobre a Argentina por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, os espanhóis ultrapassaram os próprios argentinos na classificação. Dessa forma, assumiram o topo da tabela pela primeira vez desde 2014.

Com a vitória sobre a Argentina, a Espanha somou +30,27 pontos e chegou a 1.995,88 pontos. Dessa forma, ultrapassou os argentinos que ficaram em segundo lugar com 1.970,37 pontos. Além disso, a derrota da Albiceleste manteve a “maldição” do ranking da Fifa. Desde a sua criação em 1992, é a oitava Copa em que o líder não conquista o título.

Campeã em 2018 e vice em 2022, a França terminou em quarto lugar após perder a disputa do terceiro lugar para a Inglaterra. Contudo, os franceses conseguiram manter o terceiro lugar no ranking da Fifa, seguido pelos ingleses. Afinal, com a vitória por 6 a 4, somaram +33,41 pontos. Eliminado nas oitavas de final, o Brasil completa o top 5, com 1.804,92 pontos.

Líder do ranking mundial, a Espanha agora vai precisar lidar com a “maldição” do ranking da Fifa. Campeã em 2010, sequer passaram da fase de grupos da Copa de 2014. A Alemanha também sofreu com a “maldição” em 1994 e 2018, assim como o Brasil em 2006, 2010 e 2022. Mesmo sem título, a Seleção Brasileira liderou o ranking nas vésperas dos Mundiais.

Ranking da Fifa:

1º – Espanha (+30,27 pontos): 1.995,88

2º – Argentina (+0,00 ponto): 1.970,37

3º – França (+0,00 ponto): 1.948,97

4º – Inglaterra (+33,41 pontos): 1.922,83

5º – Brasil (+0,00 ponto): 1.804,92

6º – Marrocos (+0,00 pontos): 1.803,99

7º – Portugal (+0,00 ponto): 1.787,85

8º – Bélgica (+0,00 ponto): 1.778,36

9º – Holanda (+0,00 ponto): 1.775,54

10º – México (+0,00 ponto): 1.754,30

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