Presidente da Argentina anuncia feriado mesmo após derrota na Copa

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que haverá feriado nacional no país mesmo após a derrota da seleção na final da Copa do Mundo para a Espanha neste domingo (19). Ainda não há confirmação da data, pois ainda não se sabe quando os jogadores retornarão à América do Sul.

“Considerando a inquietação em relação às comemorações pelo feito da Seleção Argentina, informo ao público que, dependendo da decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre a data da comemoração, esta será declarada feriado nacional”, afirmou o presidente.

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De acordo com o jornal Clarín, o governo argentinou já ordenou a remoção das pedras colocadas na Praça de Maio, em Buenos Aires. Isso, antecipa uma possível concentração de torcedores para saudar os ídolos da seleção nacional.

Neste domingo, uma multidão de torcedores argentinos se concentrou na região do Obelisco para acompanhar a final da Copa do Mundo.

A equipe de Lionel Scaloni, aliás, chegou à decisão após uma campanha por grandes atuações de Lionel Messi, drama nas fases eliminatórias e vitórias importantes. Ao longo do torneio, a Albiceleste venceu Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra antes de ser perder pelos espanhóis na decisão.

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