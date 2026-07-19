Mbappé é o artilheiro da Copa pela segunda vez

Kylian Mbappé fez história mais uma vez. Mesmo sem o título mundial, o craque francês marcou 10 gols na Copa do Mundo de 2026 e conquistou a “Chuteira de Ouro”, entregue ao artilheiro da competição. Dessa forma, o camisa 10 da França se tornou o primeiro jogador da história a conquistar a artilharia do Mundial em duas edições.

É a primeira vez na história que um jogador conquista a artilharia em duas Copas do Mundo. Além dos 10 gols marcados em 2026, Mbappé também fez outros oito na campanha do vice-campeonato em 2022, no Catar. Ele é o segundo francês que ganhou a “Chuteira de Ouro”. Afinal, Just Fontaine fez 13 gols em 1958, sendo o recordista de uma edição até hoje.

Desde o início da Copa do Mundo, Mbappé travou uma disputa acirrada com Lionel Messi, da Argentina, pela artilharia. Contudo, o camisa 10 da França disparou na liderança na reta final. Afinal, o craque argentino passou em branco nos últimos três jogos. A disputa ficou em aberta até o fim, mas o astro francês levou a melhor após marcar duas vezes na disputa do terceiro lugar.

Com os dois gols na derrota para a Inglaterra por 6 a 4, Mbappé terminou a Copa do Mundo de 2026 com 10 gols marcados, dois a mais do que Messi. Além disso, o craque francês também ultrapassou o argentino na artilharia histórica do Mundial, agora com 21 gols. Jude Bellingham, da Inglaterra, e Erling Haaland, da Noruega, ficaram em terceiro, com sete gols.

Artilharia da Copa do Mundo:

1º – Kylian Mbappé (França): 10 gols

2º – Lionel Messi (Argentina): 8 gols

3º – Jude Bellingham (Inglaterra) e Erling Haaland (Noruega): 7 gols

4º – Dembélé (França) e Harry Kane (Inglaterra): 6 gols

5º – Oyarzabal (Espanha): 5 gols

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