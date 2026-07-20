Espanha atualiza estrelas no escudo após bi da Copa

Após 16 anos, a Espanha voltou ao topo do mundo. Com a vitória sobre a Argentina por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a seleção espanhola conquistou o bicampeonato mundial. Dessa forma, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) atualizou o escudo com a segunda estrela logo após o apito final.

A atualização foi divulgada por meio de um vídeo nas redes sociais. Portanto, a primeira estrela é uma referência ao título mundial de 2010, conquistado na África do Sul, enquanto a segunda é pela vitória na decisão sobre a Argentina, em 2026. Ambos os títulos, aliás, aconteceram na prorrogação. Há 16 anos, Iniesta fez o gol da vitória sobre a Holanda. Desta vez, o herói foi Ferran Torres.

Campeã do mundo pela segunda vez na história, a Espanha terminou a Copa de 2026 como dona da melhor defesa com apenas um gol sofrido. Além disso, também viu o meia Rodri vencer o prêmio de melhor jogador da competição. Por fim, o goleiro Unai Simón venceu a “Luva de Ouro”, enquanto o zagueiro Cubarsí ganhou a premiação de melhor jovem do torneio.

Com a vitória sobre a Argentina, a Espanha bateu o recorde de vitórias consecutivas de uma seleção. Além disso, a “La Roja” também assumiu a liderança do ranking mundial da Fifa. Os espanhóis, aliás, ultrapassaram a própria Argentina, que chegou à final no topo. É a primeira vez que isso acontece desde 2014, quando perderam o primeiro lugar para a Alemanha.

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