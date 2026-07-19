Jogadores da Argentina “driblam” imprensa após vice na Copa

Os jogadores da Argentina evitaram falar com jornalistas após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo. Apenas o técnico Lionel Scaloni respondeu a perguntas na chamada “zona mista”, neste domingo, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Os atletas, afinal, evitaram a imprensa e “fugiram” pelos fundos da zona mista. Nem mesmo Lionel Messi, grande referência da seleção argentina, parou para falar com os jornalistas na zona mista. Eles saíram acompanhados por dirigentes da Associação de Futebol Argentino e membros da comissão técnica de Scaloni. Assim como o craque e Dibu Martínez, Claudio Tapia acenou e também se retirou discretamente.
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Por outro lado, o técnico Lionel Scaloni foi o único que respondeu perguntas sobre a campanha e o duelo contra a Espanha. O treinador, aliás, também ressaltou o apoio da torcida.
A equipe de Lionel Scaloni, aliás, chegou à decisão após uma campanha por grandes atuações de Lionel Messi, drama nas fases eliminatórias e vitórias importantes. Ao longo do torneio, a Albiceleste venceu Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra antes de ser perder pelos espanhóis na decisão.
Após a participação na Copa do Mundo, a equipe tem partida prevista para Buenos Aires nas primeiras horas da manhã. A previsão é de que o elenco pouse no Aeroporto Internacional de Ezeiza entre 13h e 14h desta segunda-feira.
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