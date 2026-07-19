Simulador de jogo crava campeão da Copa pela 5ª vez seguida

A EA Sports acertou o campeão da Copa do Mundo pela quinta vez consecutiva. Responsável por desenvolver o jogo eletrônico de futebol mais conhecido do mundo, a desenvolvedora cravou o título da Espanha no início do junho. Na ocasião, a produtora realizou uma simulação do modo do Mundial, que apontou a seleção espanhola como a grande vencedora da competição.

Com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a EA Sports acertou mais uma vez sua previsão. Coincidência ou não, vale lembrar que a empresa, aliás, é detentora dos naming rights do Campeonato Espanhol, chamado de “La Liga EA Sports”.

A EA Sports é uma divisão da Eletronic Arts, uma desenvolvedora de jogos eletrônicos. Portanto, a EA Sports fica responsável pela criação dos jogos de esportes. Entre eles, o “EA FC”. Antes, o jogo tinha a chancela da Fifa. No início dos anos 2000, a empresa tinha a concorrência da Konami, que desenvolvia o Pro Evolution Soccer. Contudo, passou a dominar o mercado a partir da virada de década de 2010.

Os jogos de futebol desenvolvido pela EA Sports virou uma febre. Em época de Copa do Mundo, a produtora lança a versão da competição. Dessa forma, sempre faz uma simulação para divulgar o modo do jogo. Assim, acertou os campeões de 2010, 2014, 2018, 2022 e, agora, 2026. Desde 2024, a EA Sports não renovou a chancela da Fifa. Portanto, desde então o jogo foi renomeado para “EA FC”.

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