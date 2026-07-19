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Simulador de jogo crava campeão da Copa pela 5ª vez seguida

Simulador de jogo crava campeão da Copa pela 5ª vez seguida
Simulador de jogo crava campeão da Copa pela 5ª vez seguida -

A EA Sports acertou o campeão da Copa do Mundo pela quinta vez consecutiva. Responsável por desenvolver o jogo eletrônico de futebol mais conhecido do mundo, a desenvolvedora cravou o título da Espanha no início do junho. Na ocasião, a produtora realizou uma simulação do modo do Mundial, que apontou a seleção espanhola como a grande vencedora da competição.

Com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a EA Sports acertou mais uma vez sua previsão. Coincidência ou não, vale lembrar que a empresa, aliás, é detentora dos naming rights do Campeonato Espanhol, chamado de “La Liga EA Sports”.

A EA Sports é uma divisão da Eletronic Arts, uma desenvolvedora de jogos eletrônicos. Portanto, a EA Sports fica responsável pela criação dos jogos de esportes. Entre eles, o “EA FC”. Antes, o jogo tinha a chancela da Fifa. No início dos anos 2000, a empresa tinha a concorrência da Konami, que desenvolvia o Pro Evolution Soccer. Contudo, passou a dominar o mercado a partir da virada de década de 2010.

Os jogos de futebol desenvolvido pela EA Sports virou uma febre. Em época de Copa do Mundo, a produtora lança a versão da competição. Dessa forma, sempre faz uma simulação para divulgar o modo do jogo. Assim, acertou os campeões de 2010, 2014, 2018, 2022 e, agora, 2026. Desde 2024, a EA Sports não renovou a chancela da Fifa. Portanto, desde então o jogo foi renomeado para “EA FC”.

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