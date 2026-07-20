Cucurella pede ideias para tatuar rosto do técnico da Espanha: “Tem que ser visível”

O título da Espanha na Copa do Mundo rendeu uma nova missão para Marc Cucurella. O lateral-esquerdo havia prometido tatuar a face do técnico Luis de la Fuente em caso de conquista neste domingo sobre a Argentina. Campeão do mundo, o atleta confirmou a promessa e já escolhe onde gravará a homenagem ao comandante espanhol.

“Não sei, ainda não sei. Tenho que pensar, tenho que pensar para ver onde vou fazer. Além disso, as pessoas vão me perguntar, então tem que ser em um lugar visível, mas tudo bem. Eu acho que agora temos uma longa viagem, espero que me me deem ideias”, disse.

Além disso, Cucurella também celebrou a conquista da taça. O jogador refletiu e exaltou as dificuldades que os jogadores de futebol passam durante a carreira até chegarem ao título da Copa.

“Muito orgulhoso, muito feliz. No fim das contas, não é fácil estar aqui durante a nossa carreira, principalmente na nossa adolescência e quando somos pequenos, pois é duro e é preciso tomar decisões. Às vezes há pessoas que te dizem que você não serve ou que não vai chegar lá, mas, bem… Por todas essas pessoas que dizem essas coisas, eu agradeço por terem tirado um tempinho para me dar os seus conselhos”, ressaltou.

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Posição exclusiva no mundo

Marc Cucurella, aliás, ocupa uma posição exclusiva no futebol mundial. O lateral-esquerdo tornou-se o único jogador a ser, simultaneamente, campeão vigente da Copa do Mundo de seleções e do Mundial de Clubes.

As duas conquistas aconteceram no mesmo palco: o estádio de Nova Jersey. Em 13 de julho de 2025, Cucurella levantou o troféu do primeiro Mundial de Clubes da Fifa com o Chelsea. Pouco mais de um ano depois, retornou ao local para conquistar o segundo título mundial da história da Espanha.

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