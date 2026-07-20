Cuti Romero surpreende ao ignorar Trump durante premiação da Copa do Mundo; veja

O zagueiro Cristian Cuti Romero, da seleção argentina, protagonizou um dos momentos mais comentados da cerimônia de premiação da Copa do Mundo. Durante a entrega das medalhas aos vice-campeões, o defensor da Argentina passou por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sem cumprimentá-lo, atitude que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A cena aconteceu logo após Romero receber a medalha das mãos de Gianni Infantino, presidente da Fifa. Em seguida, o zagueiro seguiu caminhando pelo palco e passou por Trump sem olhar para o presidente norte-americano ou estender a mão para um cumprimento.

Enquanto isso, os demais jogadores da seleção argentina cumprimentaram todas as autoridades presentes na cerimônia, independentemente de quem entregava as medalhas. Por isso, a atitude de Romero acabou chamando ainda mais atenção entre torcedores e veículos internacionais.

VEJA:

Cristian Romero airing Trump. Fair play. pic.twitter.com/hn1jok7jUR — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Além da repercussão nas redes sociais, o episódio ocorreu logo após a derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação, na final da Copa do Mundo. Romero, inclusive, deixou o campo ainda no segundo tempo e não participou dos minutos decisivos da partida.

Mesmo sem qualquer manifestação do jogador sobre o episódio, o momento rapidamente viralizou e dominou as redes sociais. O vídeo do zagueiro ignorando Donald Trump circulou entre torcedores de diferentes países e se tornou um dos assuntos mais comentados após a decisão do Mundial.

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