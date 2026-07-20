Corinthians abre nova janela de transferências sob transfer ban

O Corinthians iniciou, nesta segunda-feira (20/7), mais uma janela de transferências sem poder registrar reforços. Pela segunda vez consecutiva, o Timão abre o período de negociações sob transfer ban, consequência da grave crise financeira que afeta o Parque São Jorge e impede, neste momento, a inscrição de novos atletas.

O cenário é ainda mais delicado do que no início da temporada. Diferentemente de janeiro, quando conseguiu quitar parte das dívidas graças à premiação conquistada com o título da Copa do Brasil, o Corinthians não prevê a entrada de recursos suficientes para solucionar as pendências a curto prazo.

Atualmente, o Timão acumula três transfer bans ativos. Além da punição aplicada pela CBF, válida por seis meses devido à reincidência no atraso do pagamento das parcelas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o clube também responde a sanções impostas pela Fifa por débitos internacionais.

A situação contrasta com a vivida na primeira janela de 2026. Na ocasião, o Corinthians também começou impedido de contratar por causa da dívida com o Santos Laguna, do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres.

Após receber a premiação pelo título da Copa do Brasil, porém, a diretoria conseguiu regularizar parte da situação. O clube desembolsou R$ 33,4 milhões para quitar a dívida com o Santos Laguna e antecipou o pagamento da terceira parcela da CNRD, no valor de R$ 7,2 milhões, como demonstração de boa-fé.

Novo trasnfer ban do Corinthians não tem prazo para acabar

Agora, entretanto, a realidade é diferente. Sem previsão de receitas extraordinárias, a diretoria concentra esforços para equilibrar as finanças e evitar novos problemas. A prioridade, neste momento, é quitar os direitos de imagem referentes ao mês de junho, cujo pagamento está previsto para esta segunda-feira. O objetivo é impedir que o atraso alcance dois meses e agrave ainda mais a situação financeira do clube.

Diante desse cenário, a possibilidade de contratar novos jogadores é considerada remota. Um dos principais exemplos é a negociação com o atacante Wesley, que estava bem encaminhada, mas dificilmente será concluída enquanto o Corinthians permanecer impedido de registrar atletas.

A única exceção pode ser Memphis Depay. O atacante holandês tem contrato até o dia 31 de julho e negocia uma renovação com o clube. Como se trata da extensão de um vínculo já existente, a permanência do jogador não depende da liberação para registrar novos reforços.

A janela de transferências do futebol brasileiro permanece aberta até o dia 11 de setembro. Até lá, o Corinthians tenta encontrar alternativas para resolver suas pendências financeiras e voltar a atuar normalmente no mercado.

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