Espanha unifica títulos das Copas masculina e feminina

A Espanha conseguiu um feito na história das Copas do Mundo. Com a vitória sobre a Argentina por 1 a 0, neste último domingo (19), os espanhóis se tornou o primeiro país a conquistar os títulos mundiais de futebol masculino e feminino simultaneamente. Portanto, os dois principais troféus de competições da Fifa estão na sede da Real Federação Espanhola de Futebol.

Em 2023, a Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de futebol feminino após vencer a Inglaterra por 1 a 0, na decisão. Foi o primeiro título da história do país na categoria, que se juntou aos Estados Unidos (4), Alemanha (2), Noruega e Japão (1) na galeria de campeões. Em 2027, portanto, os espanhóis vão defender o trono, no Brasil.

Além dos títulos mundiais nas duas categorias, a Espanha também é a atual campeã da Eurocopa de futebol masculino. Em 2024, a equipe comandada por Luis de la Fuente venceu a Inglaterra na decisão e conquistou o título. Um ano antes, aliás, já tinham conquistado a Liga das Nações. No ano passado, voltaram à decisão da mesma competição e perderam para Portugal.

Campeã do mundo pela segunda vez na história, a Espanha terminou a Copa de 2026 como dona da melhor defesa com apenas um gol sofrido. Além disso, também viu o meia Rodri vencer o prêmio de melhor jogador da competição. Por fim, o goleiro Unai Simón venceu a “Luva de Ouro”, enquanto o zagueiro Cubarsí ganhou a premiação de melhor jovem do torneio.

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