Vice na Copa impede Argentina de igualar feito do Brasil

Campeã mundial em 2022, a Argentina entrou em campo diante da Espanha, neste último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a chance de igualar um feito histórico do Brasil e da Itália. Contudo, a derrota por 1 a 0 para os espanhóis impediu os argentinos de conquistarem o segundo título e entrar para o seleto grupo.

Dessa forma, Brasil e Itália continuam sendo os únicos países a conquistarem dois títulos consecutivos de Copas do Mundo. Os italianos conseguiram o feito primeiro, com as conquistas de 1934 e 1938. O Brasil, no entanto, conseguiu o feito após a Segunda Guerra Mundial, quando conquistou os Mundiais em 1958 e 1962.

O Brasil teve outra chance de repetir a marca, mas bateu na trave. Campeão em 1994, a seleção brasileira perdeu para a França na final de 1998. Os franceses, aliás, quase entraram para o seleto grupo de campeões consecutivos, mas perderam para a Argentina na final de 2022 e não conseguiram defender o título conquistado na edição anterior, em 2018.

Outras seleções tiveram a oportunidade de igualar o feito. A Holanda, liderada por Cruyff, teve a chance nas Copas de 1974 e 1978, mas amargou dois vices. Depois, a Alemanha teve a oportunidade em 1982 e 1986, no entanto, perdeu para Itália e Argentina, respectivamente. Os argentinos, aliás, quase igualaram a marca em 1990, mas perderam para os próprios alemães.

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