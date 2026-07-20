Reforços, saídas e Arboleda de volta: São Paulo volta de cara nova para o Brasileiro

O São Paulo inicia, nesta segunda-feira (20/7), a reta final da preparação para a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. O Tricolor volta a campo na quarta-feira (22/7), às 21h30, contra o Athletico, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time que entrará em campo será bem diferente daquele que perdeu por 1 a 0 para o Remo antes da paralisação.

Durante a intertemporada, o Tricolor reforçou o elenco com o atacante Victor Sá e o volante Newton. Além deles, a diretoria está perto de oficializar as contratações do zagueiro Domingos Duarte e do lateral-direito Aurélio Buta, que devem ampliar as opções de Dorival Júnior para a sequência da temporada.

Ao mesmo tempo, o clube promove uma reformulação no elenco. O zagueiro Alan Franco foi emprestado ao Tigres, do México, enquanto o atacante Gonzalo Tapia está próximo de acertar sua transferência para o Columbus Crew, dos Estados Unidos. Já o goleiro Young defenderá o Portimonense, de Portugal.

A lista de saídas, porém, pode aumentar nos próximos dias. O volante Bobadilla é visto como um dos principais ativos do elenco e pode ser negociado. Além disso, o lateral-direito Cédric, assim como os volantes Luan e Negrucci, não fazem parte dos planos da comissão técnica para o restante da temporada e pode deixar o Morumbi ainda nesta janela de transferências.

Se alguns nomes estão de saída, outro volta a ganhar espaço. O zagueiro Arboleda acabou sendo reintegrado ao elenco após permanecer quase um mês afastado por ausência nos treinamentos sem justificativa. Recuperado e novamente à disposição, o equatoriano passa a ser mais uma opção para o sistema defensivo.

São Paulo também muda internamente

As mudanças também aconteceram fora das quatro linhas. Durante a pausa para a Copa do Mundo, o executivo de futebol Rui Costa deixou o clube, e o ex-lateral-direito Rafinha assumiu oficialmente o comando do departamento de futebol. Ídolo da torcida pelas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024, o dirigente terá a missão de conduzir o planejamento esportivo do São Paulo.

Com reforços, saídas e uma nova estrutura no futebol, o Tricolor inicia a segunda metade da temporada de cara nova. Ainda assim, novas mudanças podem ocorrer, já que a janela de transferências permanecerá aberta até o dia 11 de setembro.

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