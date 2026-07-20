Espanha desembarca em Madri e terá dia marcado por festa

Após conquistar o bicampeonato mundial, a Espanha desembarcou em Madri, na manhã desta segunda-feira (20), com a taça da Copa do Mundo. A família real e o governo receberam os bicampeões mundiais antes do desfile em ônibus aberto na capital espanhola. Dessa forma, o dia será marcado por comemorações, com visitas e desfile pelas ruas da cidade.

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, neste último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com gol de Ferran Torres, na prorrogação. Assim, voltou ao topo do futebol mundial após 16 anos e conquistou o segundo título mundial de sua história. Após o jogo, a delegação deixou Nova York e desembarcou em Madri por volta de 9h30 (de Brasília).

No desembarque, o capitão Rodri liderou a fila e desceu primeiro. Assim, o meio-campista ergueu a taça da Copa do Mundo, em um gesto eternizado por Bellini, na década de 50. Na sequência, os demais jogadores desceram do avião. Já no solo, todos tiraram uma foto com o troféu e as medalhas de campeões. Vale lembrar que todos os atletas também receberam um anel de campeão.

A seleção espanhola terá um dia agitado em Madri. O primeiro compromisso, portanto, será uma visita à família real espanhola no Palácio da Zarzuela. Em seguida, os jogadores vão para o Palácio da Moncloa, sede do governo da Espanha. Por fim, será realizado um desfile em ônibus aberto pelas ruas da capital. Assim, o percurso vai começar na região de Moncloa e terminará na Praça de Cibeles.

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