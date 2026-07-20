A conquista da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 ganhou grande repercussão na imprensa espanhola. Afinal, os jornais Marca e As, dois dos principais veículos esportivos do país, publicaram editoriais exaltando o bicampeonato mundial da Fúria e defenderam o estilo de jogo apresentado pela equipe de Luis de la Fuente na decisão disputada nos Estados Unidos.

O destaque ficou para o Marca, que estampou a manchete: “Não se tratava apenas de ganhar a Copa do Mundo, mas sim de salvar o futebol”. No editorial, o jornal afirma que o título espanhol representa a vitória de um modelo baseado na posse de bola, na iniciativa ofensiva e na busca constante pelo ataque. Características que marcaram a campanha da equipe ao longo do Mundial.

O As adotou um tom semelhante. O diário publicou a manchete “Um triunfo do futebol sobre a delinquência argentina”. Além disso, reuniu repercussões da imprensa internacional para sustentar a avaliação de que a Espanha foi a seleção que buscou jogar futebol durante toda a final. Em contrapartida, o jornal criticou a postura da Argentina, apontando o excesso de faltas, o comportamento defensivo e a pouca produção ofensiva durante a decisão.

A Espanha conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, em Nova Jersey. Além do título, a Furia encerrou a competição com a melhor defesa entre todos os campeões da história das Copas do Mundo. Afinal, sofreu apenas um gol em oito partidas. Por fim, ampliou sua invencibilidade para 38 jogos, novo recorde entre seleções nacionais.

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