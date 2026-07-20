Galvão Bueno diz que pode voltar na Copa de 2030: “Vamos deixar isso aberto”

Galvão Bueno encerrou sua trajetória como narrador de Copas do Mundo após participar de 14 edições do torneio e estabelecer o recorde de 154 partidas narradas, marca reconhecida pelo Guinness World Records. No entanto, durante o discurso de despedida, o jornalista deixou aberta a possibilidade de retornar ao Mundial de 2030 em uma nova função.

Ao comentar o futuro, Galvão descartou voltar às transmissões como narrador, mas admitiu que ainda pode participar da próxima Copa como comentarista ou apresentador. “Eu não sei, daqui a quatro anos, se aqui vou estar, eu não sei com que saúde vou estar. Então não é mais para pensar em narração. Fazer comentários na Copa do Mundo, apresentar um programa, é uma coisa completamente diferente. Então vamos deixar isso em aberto e que Deus… Deus sabe o que faz.”

Além disso, o SBT preparou uma homenagem surpresa logo após a cerimônia de entrega da taça para a campeã Espanha. A emissora exibiu um vídeo com depoimentos de nomes que marcaram a carreira de Galvão, entre eles Faustão, Boni, Tino Marcos, Arnaldo Cezar Coelho, Mauro Naves, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Leonardo.

Ronaldinho definiu Galvão como “padrinho”. Já Faustão destacou a determinação do narrador para trabalhar na Copa de 2026 mesmo após passar por uma cirurgia na coluna pouco antes do torneio. “Queira ou não, você vai ter que chegar a mais uma Copa, porque todos os problemas… Um cara que conseguiu fazer essa última Copa sendo operado na coluna e de forma brilhante. Você é muito competente, tem foco e você vai, com certeza, surpreender todos nós amigos, fãs e toda a torcida brasileira. Saúde e felicidade! 2030 pode ser diferente, você vai estar lá”, afirmou o apresentador ao SBT.

A declaração reforçou o tom de despedida, mas, ao mesmo tempo, alimentou a expectativa dos torcedores sobre um possível retorno de Galvão Bueno à maior competição do futebol mundial em 2030.

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