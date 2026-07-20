Dani Olmo critica postura da Argentina na final: “Somos exemplo”

O clima de tensão na final da Copa do Mundo não ficou restrito somente aos 120 minutos de jogo. Após o apito final, houve discussão entre os jogadores e uma postura não bem recebida pelos espanhóis em relação aos argentinos. Afinal, enquanto o capitão Rodri erguia o troféu de campeão mundial, os jogadores da Argentina ficaram de costas. Portanto, o meia Dani Olmo criticou a postura.

“Bom, não nos importa ao final, eu acredito que também é importante os valores que você quer transmitir. Somos um exemplo para muitas gerações, muitos meninos e meninas. E eu acredito que eles também devem ser um exemplo para todos”, disse o camisa 10 da seleção espanhola, que foi um dos destaques da equipe durante a campanha do título na Copa do Mundo de 2026.

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, neste último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No tempo normal, os espanhóis tiveram o controle das ações, mas não conseguiram transformar o volume em chances claras. Assim, os argentinos resistiram e levaram o jogo para o tempo extra. Contudo, a expulsão de Enzo Fernández nos acréscimos complicou a situação.

Na prorrogação, a Espanha fez dois gols. O primeiro, marcado por Nico Williams, foi anulado. Depois, Ferran Torres fez o gol do título, aos 106 minutos. Assim como em 2010, quando Iniesta decidiu a partida na prorrogação contra a Holanda, a seleção espanhola voltou a vencer no tempo extra para conquistar o título mundial.

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