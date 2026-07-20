Yamal iguala marca de campeão mundial pelo Brasil

Lamine Yamal e Pau Cubarsí entraram para a história das Copas do Mundo. Com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0, neste último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o atacante e o zagueiro espanhol se tornaram um dos mais jovens a conquistarem o título mundial.

Com o título da Espanha, Lamine Yamal igualou a marca de Coutinho, campeão com o Brasil em 1962. Aos 19 anos e 6 dias, o atacante espanhol se tornou, portanto, o quarto mais jovem a conquistar a Copa do Mundo, com a mesma idade do ídolo santista no Mundial de 1962. Já Pau Cubarsí, por sua vez, conquistou o título da competição aos 19 anos e 178 dias.

A dupla espanhola, aliás, superou o atacante francês Kylian Mbappé, campeão com a França em 2018. Na época, ele tinha 19 anos e 207 dias. O trio, portanto, são os únicos que conseguiram a façanha neste século. Afinal, todos os outros campeões mundiais do top 10 conquistaram o título da Copa do Mundo entre 1950 e 1994.

Pelé continua como detentor do recorde. Afinal, o Rei do futebol conquistou a Copa do Mundo aos 17 anos e 249 dias, em 1958. Já Ronaldo Fenômeno, campeão em 1994, é o segundo colocado, com 17 anos e 298 dias. Por fim, o italiano Giuseppe Bergomi, campeão aos 18 anos e 174 dias em 1982, completa o top 3 à frente de Lamine Yamal.

Mais jovens campeões da Copa do Mundo:

1º – Pelé (Brasil): 17 anos e 249 dias (1958)

2º – Ronaldo (Brasil): 17 anos e 298 dias (1994)

3º – Giuseppe Bergomi (Itália): 18 anos e 174 dias (1982)

4º – Lamine Yamal (Espanha): 19 anos e 6 dias (2026)

4º – Coutinho (Brasil): 19 anos e 6 dias (1962)

6º – Marco Antônio (Brasil): 19 anos e 135 dias (1970)

7º – Pau Cubarsí (Espanha): 19 anos e 178 dias (2026)

8º – Kylian Mbappé (França): 19 anos e 207 dias (2018)

9º – Mazzola (Brasil): 19 anos e 309 dias (1958)

10º – Ruben Moran (Uruguai) – 19 anos e 344 dias (1950)

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