Neymar e Gabigol são preservado pelo Santos para jogo pela Sul-Americana

O Santos decidiu preservar Neymar para o duelo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O camisa 10 não viajará com a delegação para Valencia, na Venezuela, onde o Peixe enfrenta a Universidad Central nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

O atacante segue um cronograma individualizado de treinos desde o retorno da Copa do Mundo. Sem problemas musculares, Neymar permanecerá no CT Rei Pelé para dar sequência ao processo de recondicionamento físico e aumentar as chances de voltar aos gramados em melhores condições nos próximos compromissos da equipe.

Outro desfalque importante será Gabigol. O atacante foi preservado por causa de uma mialgia na região dos adutores e também ficará no Brasil durante a viagem para a Venezuela.

Além da dupla ofensiva, o técnico Cuca não contará com outros quatro jogadores. Os volantes João Schmidt, que está em transição física, e Willian Arão, que sofreu uma pancada na costela, seguem fora, assim como o lateral-direito Igor Vinicius, em tratamento de uma tendinite.

Por fim, o departamento médico ainda tem o meio-campista Gustavo Henrique. Ele se recupera de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita, e o atacante Moisés, que trata um problema no tornozelo direito.

Aliás, a expectativa do Santos é contar com Neymar nos próximos compromissos da temporada. Após enfrentar a Universidad Central, o Peixe volta a campo no sábado (25/7), às 18h30, quando recebe a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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