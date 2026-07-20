De Tom Cruise a Beyoncé: famosos roubam a cena na final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, disputada neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, reuniu muito mais do que estrelas do futebol. Além dos protagonistas em campo, artistas, atores, cantores e personalidades internacionais marcaram presença na decisão e transformaram as arquibancadas em um verdadeiro desfile de celebridades.

Antes da bola rolar, Tom Cruise abriu a programação com um discurso para o público presente no estádio. Na sequência, o ator Timothée Chalamet entrou em campo levando a bola oficial da partida e, depois, acompanhou o confronto ao lado da namorada, Kylie Jenner.

Além disso, Beyoncé e Jay-Z prestigiaram a decisão diretamente das arquibancadas do MetLife Stadium. O produtor musical Pharrell Williams também assistiu ao jogo de um dos camarotes, enquanto Dua Lipa e Camila Cabello completaram a lista de artistas que acompanharam a principal partida do futebol mundial.

Por outro lado, um nome chamou atenção por uma tradição curiosa. Mick Jagger voltou a marcar presença em uma decisão de Copa do Mundo. O cantor, frequentemente associado pelos torcedores ao apelido de “pé-frio” por acompanhar partidas importantes, mais uma vez apareceu entre os convidados do evento.

Assim, a Fifa transformou a final da Copa do Mundo em um espetáculo dentro e fora das quatro linhas. Enquanto Espanha e Argentina disputavam o título, o MetLife Stadium reuniu algumas das maiores celebridades do entretenimento mundial e reforçou o caráter global da decisão.

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