Botafogo anuncia contratação do lateral Paulinho

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do lateral-esquerdo Paulinho. No dia da abertura da janela de transferências internacional, o Glorioso acertou com o jogador, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. Dessa forma, o defensor assinou contrato até o final da temporada de 2028.
Paulinho, de 31 anos, chega para reforçar a posição para o segundo semestre da temporada. O lateral, inicialmente, terá a missão de repor Alex Telles, titular absoluto da posição. Ele, aliás, já está treinando com os novos companheiros no CT Lonier. Ainda não há data para a apresentação oficial do reforço.
Caso seja regularizado nos próximos dias, Paulinho poderá estrear próxima quinta-feira (23), contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. O técnico Franclim Carvalho já conta com o jogador, mas aguarda apenas a regularização para poder utilizá-lo a partir dos próximos jogos.
Revelado no Santo André em 2014, Paulinho passou pela categoria de base do Santos, além do Boa Esporte, São Bento, Bahia e Midtjylland, da Dinamarca. No time dinamarquês, foram 217 jogos, nove gols e 16 assistências. Na última temporada, o lateral-esquerdo disputou 31 partidas, fez três gols e deu duas assistências.
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