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Itália abre conversas com Guardiola para assumir seleção após saída de Gattuso

Itália abre conversas com Guardiola para assumir seleção após saída de Gattuso
Itália abre conversas com Guardiola para assumir seleção após saída de Gattuso -

A Federação Italiana de Futebol iniciou conversas para tentar contratar Pep Guardiola como novo técnico da seleção. De acordo com a Sky Sports da Itália, dirigentes viajaram até Barcelona para apresentar ao treinador espanhol o projeto para o próximo ciclo da Azzurra, que tenta se reerguer após mais uma ausência em Copa do Mundo.

O encontro contou com a presença de Paolo Maldini e Leonardo, que passaram a integrar a direção da seleção italiana neste mês e participam diretamente do processo de reconstrução da equipe. A dupla busca convencer Guardiola a assumir o comando técnico depois do fim da passagem de Gennaro Gattuso.

A chegada de Maldini e Leonardo faz parte das mudanças promovidas pela federação após o fracasso nas Eliminatórias. A Itália ficou fora das Copas do Mundo de 2018, 2022 e 2026. Na última campanha, a equipe perdeu a vaga para a Bósnia após derrota por 4 a 1 nos pênaltis e aprofundou a crise de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Guardiola está sendo considerado o grande sonho da Itália. Depois de encerrar um ciclo de dez temporadas no Manchester City, o treinador iniciou um período de descanso. Contudo, ainda não definiu o próximo passo da carreira. Além do currículo vitorioso, o espanhol tem identificação com o futebol italiano por ter atuado por Brescia e Roma nos últimos anos como jogador.

Entretanto, caso a negociação não avance, a federação já trabalha com uma alternativa. Segundo informações publicadas pela Gazzetta dello Sport e repercutidas pelo jornal As, Andrea Pirlo é outro nome bem avaliado pela nova direção. Assim aparece como o plano B para assumir a seleção italiana.

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