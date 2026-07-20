Itália abre conversas com Guardiola para assumir seleção após saída de Gattuso

A Federação Italiana de Futebol iniciou conversas para tentar contratar Pep Guardiola como novo técnico da seleção. De acordo com a Sky Sports da Itália, dirigentes viajaram até Barcelona para apresentar ao treinador espanhol o projeto para o próximo ciclo da Azzurra, que tenta se reerguer após mais uma ausência em Copa do Mundo.

O encontro contou com a presença de Paolo Maldini e Leonardo, que passaram a integrar a direção da seleção italiana neste mês e participam diretamente do processo de reconstrução da equipe. A dupla busca convencer Guardiola a assumir o comando técnico depois do fim da passagem de Gennaro Gattuso.

A chegada de Maldini e Leonardo faz parte das mudanças promovidas pela federação após o fracasso nas Eliminatórias. A Itália ficou fora das Copas do Mundo de 2018, 2022 e 2026. Na última campanha, a equipe perdeu a vaga para a Bósnia após derrota por 4 a 1 nos pênaltis e aprofundou a crise de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Guardiola está sendo considerado o grande sonho da Itália. Depois de encerrar um ciclo de dez temporadas no Manchester City, o treinador iniciou um período de descanso. Contudo, ainda não definiu o próximo passo da carreira. Além do currículo vitorioso, o espanhol tem identificação com o futebol italiano por ter atuado por Brescia e Roma nos últimos anos como jogador.

Entretanto, caso a negociação não avance, a federação já trabalha com uma alternativa. Segundo informações publicadas pela Gazzetta dello Sport e repercutidas pelo jornal As, Andrea Pirlo é outro nome bem avaliado pela nova direção. Assim aparece como o plano B para assumir a seleção italiana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.