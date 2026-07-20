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Fluminense corre para registar Thiago Silva na abertura da janela

Fluminense corre para registar Thiago Silva na abertura da janela
Fluminense corre para registar Thiago Silva na abertura da janela -

Reforço do Fluminense para o segundo semestre da temporada, Thiago Silva vive a expectativa de estrear oficialmente. Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras busca registrar o zagueiro a partir desta segunda-feira (20), que marcou a abertura da janela de transferências internacional. Assim, caso isso aconteça, ele pode estrear no próximo domingo (26).

A CBF abriu uma janela extraordinária por causa do adiantamento da 19ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Fluminense conseguiu registrar o atacante Hulk, que estreou no empate com o Bragantino, na última sexta-feira (17). Contudo, Thiago Silva não se enquadra na situação. Afinal, o jogador estava no Porto, de Portugal. Portanto, dependia da janela internacional.

Thiago Silva chegou a atuar no amistoso contra o Bahia, no dia 12 de julho. Contudo, não ficou à disposição do jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Agora, no entanto, o zagueiro já pode ser regularizado. O Fluminense, portanto, ajusta os últimos detalhes para registrar o defensor e contar com ele para o jogo contra o Grêmio.

Após empatar com o Bragantino, o Fluminense chegou a 32 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 20ª rodada. O time gaúcho ocupa o 16º lugar, com 21 pontos, na beira da zona do rebaixamento.

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