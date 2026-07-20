Nova lesão faz Gustavo Henrique ampliar drama físico no Santos em 2026

Gustavo Henrique será mais uma vez desfalque do Santos. O volante de 21 anos sofreu a terceira lesão muscular em apenas seis meses e ficará fora dos próximos compromissos da equipe. O problema mais recente aconteceu na última quinta-feira (16/7), durante a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos, pela retomada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores na coxa direita no início do segundo tempo e precisou deixar o gramado.

No dia seguinte, exames confirmaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Como de costume, o Santos não divulgou um prazo para o retorno do volante aos gramados.

Lesões prejudicam volante no Santos

Os problemas físicos têm marcado a temporada de Gustavo Henrique. Afinal, em abril, no duelo de ida contra o Coritiba pela Copa do Brasil, ele deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir dores na coxa esquerda. Na ocasião, acabou sendo diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o Peixe por cinco partidas.

Antes disso, em janeiro, o volante já havia ficado fora de outros cinco jogos devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Assim, com a nova contusão, o jovem soma três problemas musculares em 2026, cenário que interrompe uma sequência na qual havia conquistado espaço entre os titulares.

Contudo, as lesões fizeram Gustavo Henrique participar de menos da metade das partidas do Santos na temporada. Até o momento, o volante disputou 16 dos 36 jogos da equipe em 2026, sendo titular em 13 oportunidades.

Sem o camisa 21, o Santos embarca nesta segunda-feira (20/7) para a Venezuela, onde enfrenta a Universidad Central nesta terça, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Além de Gustavo Henrique, o técnico Cuca também não contará com Neymar, Gabigol e outros jogadores entregues ao departamento médico.

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